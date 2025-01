Ricardo sucht dich

Ricardo (35) aus Hildburghausen ist stolzer Papa von Johanné (5) und Ferdinand (4). Er verbringt gerne Zeit mit seiner Frau und den Kindern. Die Familie geht gern wandern, fährt Rad und genießt die Natur. Als großer FC-Bayern-Fan fiebert er natürlich auch bei jedem Spiel mit. Doch plötzlich geht es Ricardo sehr schlecht. Innerhalb von zwei Stunden nach seiner Einlieferung in die Notaufnahme erhält er die Diagnose Leukämie, Blutkrebs. Für einen kurzen Moment steht die Welt still. Doch schnell wird klar – Ricardo kämpft. Für sich und seine Familie, denn er will seine Kinder aufwachsen sehen. Doch dafür braucht er dich. Bist du das perfekte Match und sein:e Lebensretter:in?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich unter www.dkms.de/ricardo ein Registrierungsset bestellen.