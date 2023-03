Die DKMS Creator Challenge (im Folgenden „Challenge“) ist eine Auslobung der DKMS gemeinnützigen GmbH, Kressbach 1, 72072 Tübingen (im Folgenden „DKMS“).

Die Teilnahme an der Challenge richtet sich ausschließlich nach den nachfolgenden Teilnahmebedingungen. Die Auslobung steht in keinerlei Verbindung zu Twitch, Instagram oder Twitter und wird in keiner Weise von diesen Kanälen gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist allein die DKMS. Deine Informationen werden nur an die DKMS übermittelt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der/die Teilnehmer:in mit den nachfolgenden Teilnahmebedingungen einverstanden:

1. Ablaufplan der Challenge/Teilnahmezeitraum

Die Challenge besteht aus zwei Komponenten:

Die Anmelde- und Registrierungsphase, welche vom 13.12.2022 (Start mit Bewerbungskommunikation) bis zum 08.01.2023 um 10:00 Uhr stattfindet.

Der Stream auf dem Twitch-Kanal (https://twitter.com/Bimon) des Haupt-Creators Simon Krätschmer und dem/der Gewinner:in, welcher voraussichtlich zwischen dem 10. und 13. Januar 2023 abgehalten wird.

Während der Anmelde- und Registrierungsphase können sich unbegrenzt viele Teilnehmer:innen über das Formular auf der Webseite der DKMS für die Challenge anmelden. Per E-Mail erhalten die Teilnehmenden zeitnah nach ihrer Anmeldung einen individuellen Registrierungslink, den diese wiederum mit ihrer Community teilen können, um möglichst viele Registrierungen als Stammzellenspender:in zu erzielen.

2. Technische- und organisatorische Voraussetzungen

Für die Teilnahme an der Challenge müssen zwingend alle technischen Voraussetzungen für die Durchführung des Streams erfüllt sein. Dazu gehört insbesondere eine stabile und leistungsfähige Internetverbindung, die eine störungslose Durchführung gewährleistet. Zudem müssen Teilnehmer:innen einen Twitch Kanal besitzen und ihren Twitch Namen bei der Anmeldung angeben.

Mit der Bestätigung über die Teilnahme verpflichtet sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin, an dem Tag des Streams für den Zeitraum zur Verfügung zu stehen und sich in dem Stream einzuloggen und anwesend zu sein.

3. Teilnahmeberechtigung

Die Teilnahme ist kostenlos und jeder natürlichen Person ab einem Alter von 17 Jahren erlaubt. Eine Teilnahme erfordert die wahrheitsgemäße und vollständige Angabe der teilnahmerelevanten Daten sowie das Abschicken des Anmeldeformulars auf der Webseite der DKMS (https://www.dkms.de/creator-challenge-anmeldung).

Verstößt ein:e Teilnehmer:in gegen die Teilnahmebedingungen oder verwendet ein:e Teilnehmer:in falsche Angaben, behält sich die DKMS das Recht vor, diese:n Teilnehmer:in von der Auslobung auszuschließen.

4. Teilnahme & Gewinnermittlung

Alle Teilnehmer:innen, die sich in dem jeweiligen Zeitraum und mit vollständigen Daten angemeldet haben, bekommen zeitnah nach ihrer Anmeldung eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen und ihrem persönlichen Registrierungslink. Mit diesem Registrierungslink können die Teilnehmer:innen Registrierungen als Stammzellspender:in bis einschließlich 8.1.2023 auf der DKMS Webseite https://www.dkms.de/creator-challenge-registrierung generieren.

Nach Ablauf der Registrierungsphase (8.1.2023, 10:00 Uhr) wird seitens DKMS analysiert, wer die meisten Registrierungen erzielen konnte. Diese:r Teilnehmer:in hat die Challenge und somit den Stream mit Haupt-Creator Simon Krätschmer gewonnen.

5. Gewinn

Der Gewinn der Challenge besteht aus einem Stream mit Simon Krätschmer voraussichtlich zwischen dem 10. und 13. Januar 2023.

Gewinnansprüche können nicht auf andere Personen übertragen oder abgetreten oder zu einem anderen Zeitpunkt eingelöst werden.

6. Benachrichtigung des Gewinners

Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt.

7. Vorzeitige Beendigung und Änderungen

DKMS behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung abbrechen oder beenden zu können. Dies gilt insbesondere, wenn das Gewinnspiel aus irgendwelchen Gründen nicht planmäßig laufen kann, so etwa bei Fehlern der Soft- und/oder Hardware und/oder aus sonstigen technischen und/oder rechtlichen Gründen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und/oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels beeinflussen. In solchen Fällen hat die DKMS zudem das Recht, das Gewinnspiel nach ihrem Ermessen zu modifizieren.

8. Informationen zum Datenschutz

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die DKMS (DKMS gGmbH, Kressbach 1, 72072 Tübingen, Tel.: 07071/943-0, post@dkms.de; www.dkms.de). Der Datenschutzbeauftragte der DKMS ist zu erreichen unter datenschutz@dkms.de oder unter der o.g. Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“.

Die DKMS erfasst personenbezogene Daten, die ihr im Rahmen der Teilnahme an dem Gewinnspiel übermittelt worden sind. Diese umfassen den Nutzernamen auf Twitch, die persönliche E-Mail-Adresse, den Vor- und Nachnamen sowie das Alter.

Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zum Zweck der Durchführung der Auslobung einschließlich der Gewinnermittlung. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist deine Einwilligung zur Teilnahme an der oben genannten Auslobung, Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die DKMS weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen des Gewinners/der Gewinnerin ohne Einwilligung weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Die DKMS wird die personenbezogenen Daten nur insoweit und so lange speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung der Auslobung erforderlich ist. Anschließend werden diese gelöscht.

Der/Die Teilnehmer:in hat gegenüber der DKMS folgende Rechte hinsichtlich der sie betreffenden personenbezogenen Daten: Recht auf Auskunft, Art 14 DSGVO, Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO, Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung), Art. 18 DSGVO, Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO.

Der/Die Teilnehmer:in kann die erteilte Einwilligung zur Verarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Dem/Der Teilnehmer:in steht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO zu, insbesondere bei der für seinen/ihren Aufenthaltsort zuständigen Behörde oder bei der für die DKMS zuständigen Behörde (Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg). Ergänzend gelten die Datenschutzbestimmungen auf der Webseite der DKMS, welche unter nachfolgendem Link abrufbar sind: https://www.dkms.de/datenschutz.

9. Schlussbemerkungen

1. Fragen oder Anmerkungen im Zusammenhang mit der Auslobung sind an die DKMS zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich.

2. Diese Teilnahmebedingungen unterliegen dem deutschen Recht. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz von der DKMS (Tübingen) vereinbart.

3. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.