Deine Registrierung war erfolgreich!

Was passiert jetzt, nach der Registrierung? Innerhalb von zwei Wochen verschicken wir das Registrierungs-Set per Post. Fülle die Formulare aus und nutze die beigelegten Wattestäbchen für Abstriche von deiner Wangenschleimhaut. Schicke das Set anschließend wieder per Post an uns zurück. Wir analysieren deine Gewebemerkmale und speichern die Ergebnisse in unserer Datenbank. Gleichzeitig übermitteln wir deine Gewebemerkmale in anonymisierter Form an das ZKRD Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland. So stehst du ab sofort als Spender:in für Patient:innen auf der ganzen Welt zur Verfügung.