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Darf ich die Zusage zu einer Spende wieder zurücknehmen?

Natürlich kann es bei jedem Menschen persönliche oder gesundheitliche Gründe geben, weshalb eine Spende nicht möglich ist. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich und individuell. Zum Beispiel kann sich ein:e aufgerufene:r Spender:in in einer Lebensphase befinden, die es ihr oder ihm unmöglich macht zu spenden (z.B. während einer Schwangerschaft). Dies kannst du uns jederzeit mitteilen und auch dein Einverständnis jederzeit widerrufen. Deine Entscheidung wird in jedem Fall respektiert. Wenn du die Zusage jedoch kurz vor der eigentlichen Transplantation zurückziehst, haben die Ärztinnen oder Ärzte die Vorbereitungsphase der Patient:innen für die Stammzelltransplantation ggf. bereits eingeleitet. Ab diesem Zeitpunkt können die Patient:innen ohne nachfolgende Übertragung von Stammzellen nicht überleben. Sollte ein:e Spender:in erst kurz vor der Transplantation seine Bereitschaft zur Spende zurückziehen, kann das also im schlimmsten Fall den Tod der Patientin oder des Patienten bedeuten.

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