Hatte er/sie Familie? Hatte er/sie noch eine gute Zeit?

Diese Informationen liegen uns leider nicht vor. Sollte ein anonymer Briefkontakt zu den Angehörigen möglich sein, kannst du eine Kondolenzkarte oder einen anonymen Brief an sie schreiben. Über eine eventuelle Antwort kannst du gegebenenfalls mehr über den Patienten/die Patientin erfahren. Wenn deine anonyme Post nicht weitergeleitet werden kann, erfahren wir das in der Regel von der entsprechenden Transplantationsklinik. Darüber würden wir dich informieren und auf Wunsch deine Post wieder an dich zurücksenden.