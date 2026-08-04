Ich habe eine Feierlichkeit und würde gerne für die DKMS zur Geldspende aufrufen. Wie geht das?

Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Überweisung

Du gibst unsere Bankverbindung im Einladungsschreiben an deine Gäste weiter und bittest um die Überweisung einer Spende.

2. Spendenbox

Deine Gäste überreichen dir auf deiner Feier die Spende persönlich in Bar. Dazu stellen wir dir gerne eine DKMS Spendenbox zur Verfügung. Im Anschluss überweise bitte den Gesamtbetrag unter Angabe des Stichworts auf unser Spendenkonto.

Solltest du einen QR Code benötigen, damit deine Gäste auch mit ihrem Smartphone spenden können, wende dich bitte an uns: anlassspende@dkms.de

Nimm gerne zu uns Kontakt auf, falls du noch weitere Fragen hast.

Weitere Informationen findest du hier.