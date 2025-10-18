Ich habe keine Bestätigung bekommen – war meine Registrierung erfolgreich?

Nach deiner Online-Registrierung erhältst du zunächst eine Bestätigung per E-Mail 📧. Schau bitte auch im Spam-Ordner nach, falls du sie nicht findest. Sobald dein Set bei uns im Labor angekommen ist, bekommst du erneut eine Nachricht. Und wenn du erfolgreich als Stammzellspender:in registriert bist, informieren wir dich noch einmal persönlich per E-Mail und postalisch, wenn wir dir deine persönliche Spendercard zuschicken. So bleibst du während des gesamten Prozesses immer auf dem Laufenden. ❤️