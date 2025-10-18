Ich habe mein Registrierungskit bekommen – was mache ich jetzt?

Mach einfach deinen Wangenabstrich selbst: Nimm die drei Stäbchen nur am Ende in die Hand – bitte nicht an die Wattespitzen fassen. Mit dem ersten Stäbchen machst du eine Minute lang einen Abstrich an der linken Wangeninnenseite, mit dem zweiten an der rechten und mit dem dritten rundum im restlichen Mundraum.

Lass danach alle drei Stäbchen etwa zwei Minuten an der Luft trocknen ⏱️, lege sie zusammen mit der unterschriebenen Einwilligungserklärung in den Rücksendeumschlag 💌 und klebe eines der beiden Strichcode-Etiketten in das markierte Feld oben rechts auf dem Umschlag mit den Wattestäbchen. Dann alle in den Rücksendeumschlag und ab in den nächsten Briefkasten (natürlich auch kostenlos) werfen 📬



