Ich möchte eine Registrierungsaktion organisieren. Was muss ich tun?

Wenn ein Familienmitglied, ein Kollege, ein:e Freund:in und vor allem wenn man selbst an Blutkrebs erkrankt ist, hat man das Bedürfnis, aktiv zu werden. Für alle Menschen, die auch andere motivieren möchten, sich bei der DKMS zu registrieren, bieten wir zurzeit sowohl die Möglichkeit einer Online-Registrierungsaktion als auch Aktionen vor Ort an. Bei Interesse kannst du gerne eine E-Mail an aktion@dkms.de senden, wir werden uns dann bei dir zurückmelden, um das gemeinsame Vorgehen zu besprechen.