Wir leiten alle Briefe weiter. Sofern du nichts mehr von uns hörst, kannst du davon ausgehen, dass die Post weitergegeben wurde. Die Kliniken geben uns Bescheid, wenn aus irgendeinem Grund dein Brief nicht oder nicht mehr an die Patientin oder den Patienten oder die Angehörigen übergeben werden konnte. Im Zweifelsfall können wir in der Klinik anfragen.