Stehe ich nun für andere Patienten zur Verfügung?

Nach einer Stammzell- oder Knochenmarkspende werden Spender:innen für zwei Jahre für ihre Patientin oder ihren Patienten reserviert. Das bedeutet, dass Spender:innen in diesen zwei Jahren im internationalen Spendersuchlauf nicht für andere Patiente:innen zur Verfügung stehen. Diese Reservierung kann verkürzt werden, sollte der Patient versterben. Aus Spenderschutzgründen lässt sie sich jedoch maximal auf ein Jahr reduzieren.

Bitte melde dich in der Abteilung Spender-Patienten Kontakte (Montag bis Freitag von 8:00 – 17:00 Uhr unter 07071 943-2303 oder per E-Mail: donor2patient@dkms.de), falls du deine Reservierung verkürzen bzw. aufheben möchtest. Zwei Jahre nach einer Spende läuft die Reservierung automatisch aus. Im Anschluss sind Spender wieder in den internationalen Suchlauf aufgenommen.