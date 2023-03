Wann bekomme ich meine Spendercard?

Erst wenn die Labordaten der analysierten Gewebemerkmale und die Adressdaten vollständig in unserem System vorliegen, wird die Ausweisversendung aktiviert. Aus Kostengründen werden die Ausweise dann etwa alle sechs bis acht Wochen in Sammelaussendungen ausgesendet. Das bedeutet auch, dass der Versand des Ausweises in den nächsten Zyklus rutschen kann, wenn gerade erst eine Aussendung war und die Daten auch nur einen Tag später im System eingespielt werden. Wichtiger als der Ausweis ist aber, dass deine Gewebemerkmale bereits dem nationalen und internationalen Suchlauf zur Verfügung stehen.