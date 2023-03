Wenn bei dir der CMV-Status während der Schwangerschaft getestet wurde, findest du das Ergebnis dazu in deinem Mutterpass. Bitte lass uns gerne eine Kopie der entsprechenden Seite an typisierung@dkms.de oder an die genannte Kontaktperson in der Anfrage zukommen. Wir informieren dich im Anschluss darüber, ob eine erneute CMV-Testung notwendig ist.