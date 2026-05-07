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Fragen zur Spende

Warum dauert es ggf. so lange, bis es zur Spende kommt?

Die Behandlung eines an Blutkrebs erkrankten Patienten ist eine tiefgreifende Behandlung, die gut geplant werden muss und von vielen Parametern abhängt.
Es muss zunächst der/die bestpassendste Spender:in identifiziert werden anhand der Blutuntersuchungen. Im Anschluss wird mit den Transplantationskliniken ein Behandlungsplan aufgestellt, dabei muss auch der Gesundheitszustand des Patienten beachtet werden oder auch die Umstände der Spender:innen bei bekannten Abwesenheiten.
Dies alles kostet Zeit und liegt nicht im Ermessen der DKMS - aber alle Beteiligten arbeiten daran, dass der Patient die bestmögliche Behandlung so schnell wie möglich bekommen kann.

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Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

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