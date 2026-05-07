Warum dauert es ggf. so lange, bis es zur Spende kommt?
Die Behandlung eines an Blutkrebs erkrankten Patienten ist eine tiefgreifende Behandlung, die gut geplant werden muss und von vielen Parametern abhängt.
Es muss zunächst der/die bestpassendste Spender:in identifiziert werden anhand der Blutuntersuchungen. Im Anschluss wird mit den Transplantationskliniken ein Behandlungsplan aufgestellt, dabei muss auch der Gesundheitszustand des Patienten beachtet werden oder auch die Umstände der Spender:innen bei bekannten Abwesenheiten.
Dies alles kostet Zeit und liegt nicht im Ermessen der DKMS - aber alle Beteiligten arbeiten daran, dass der Patient die bestmögliche Behandlung so schnell wie möglich bekommen kann.