Warum überweist die DKMS 1 Cent auf mein Konto, nachdem ich Geld gespendet habe?

Wenn wir eine Geldspende erhalten, aber keine Adresse dazu vermerkt ist, möchten wir unseren Spender:innen trotzdem unseren Dank sowie eine Zuwendungsbestätigung ausstellen. Daher überweisen wir 1 Cent, um mit Ihnen in Kontakt zu treten und Ihre Adresse zu erfragen.

Sie können uns einfach unter 0221 / 940582-3764 anrufen oder eine E-Mail an spendenservice@dkms.de schreiben und Ihre Adresse mitteilen bzw. uns darüber in Kenntnis setzen, wenn Sie Ihre Adresse nicht mitteilen möchten – wir vermerken dies dann in unserem System.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!