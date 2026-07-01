Spender:in werdenGeld spenden
Spenderportal

Was bedeutet der Status "Vorausgewählt für mögliche Spende bis ..."?

Ob du als Stammzellspender:in Blutkrebspatient:innen die Chance auf ein neues Leben ermöglichen kannst, hängt – deine Spendebereitschaft vorausgesetzt – unter anderem davon ab, ob eure Gewebemerkmale möglichst genau übereinstimmen. Ihr müsst sozusagen „genetische Zwillinge“ sein. Ein Match bedeutet allerdings nicht automatisch, dass du tatsächlich Stammzellen spenden wirst. Dafür nehmen wir aktuell weitere Untersuchungen und Abklärungen vor. Weitere Informationen findest du hier.

Bitte beachte: Der angezeigte Zeitraum kann sich je nach Verlauf sowohl verlängern als auch verkürzen, auch mehrfach. Das ist normal, da sich die Situation, beispielsweise auf Patientenseite, wieder ändern kann. Danke für dein Verständnis.

Zu den FAQs

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH