Was bedeutet der Status "Vorausgewählt für mögliche Spende bis ..."?

Ob du als Stammzellspender:in Blutkrebspatient:innen die Chance auf ein neues Leben ermöglichen kannst, hängt – deine Spendebereitschaft vorausgesetzt – unter anderem davon ab, ob eure Gewebemerkmale möglichst genau übereinstimmen. Ihr müsst sozusagen „genetische Zwillinge“ sein. Ein Match bedeutet allerdings nicht automatisch, dass du tatsächlich Stammzellen spenden wirst. Dafür nehmen wir aktuell weitere Untersuchungen und Abklärungen vor. Weitere Informationen findest du hier.

Bitte beachte: Der angezeigte Zeitraum kann sich je nach Verlauf sowohl verlängern als auch verkürzen, auch mehrfach. Das ist normal, da sich die Situation, beispielsweise auf Patientenseite, wieder ändern kann. Danke für dein Verständnis.