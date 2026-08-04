Wie kann ich regelmäßig Geld spenden?

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Deine Dauerspende kannst du ganz einfach online über unsere Website per SEPA-Lastschrift einrichten. So erhalten wir automatisch alle relevanten Informationen für deine Spendenbescheinigung.

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