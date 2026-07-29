Wie lange falle ich bei der Arbeit aus, wenn ich spende?

Das kommt ganz auf die Entnahmemethode an und ist von Spender:in zu Spender:in unterschiedlich. Auf jeden Fall wird dein Dienstausfall von der DKMS kompensiert und du brauchst keinen Urlaub nehmen.

Bei einer peripheren Stammzellentnahme können Spender:innen in aller Regel während der Vorbereitungsphase auf die Spende normal arbeiten. Falls die Nebenwirkungen des G-CSFs stark sind, oder du in bestimmten Bereichen arbeitest (z.B. Handhabung schwerer Maschinen oder Dienst an der Waffe), kann es sein, dass du diese Tätigkeiten während dieser 5 Tage nicht durchführen kannst. Ein Ausfall ist normalerweise nur während der Spendentage nötig.

Bei der Knochenmarkentnahme musst du damit rechnen, insgesamt 3 Tage lang im Krankenhaus zu sein, während derer du freigestellt bist. In aller Regel kommt danach noch eine Erholungszeit von wenigen Tagen in Betracht. Wie viele genau besprechen die Entnahmeärzt:innen mit dir am Tag der Entlassung.