Spender:in werdenGeld spenden
Fragen zur Registrierung

Wie schnell soll ich mein Registrierungsset zurückschicken – und was, wenn es schon älter ist?

Je schneller du dein Set zurückschickst, desto besser: So kann deine Probe einfacher ausgewertet werden und du stehst früher für den weltweiten Suchlauf bereit ❤️.

Unbenutzte Wattestäbchen sind mehrere Jahre haltbar. Schau einfach auf das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung. Ist es abgelaufen, bekommst du von uns kostenlos ein neues Set.

Wenn du den Abstrich schon gemacht hast, schick das Set bitte möglichst bald zurück. Bis zu 14 Tage Verzögerung sind kein Problem – und auch danach lohnt sich das Einsenden in den meisten Fällen noch. Sollte die Probe nicht mehr auswertbar sein, melden wir uns bei dir.


Zu den FAQs

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

DKMS Spendenkonto

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH