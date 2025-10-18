Wie schnell soll ich mein Registrierungsset zurückschicken – und was, wenn es schon älter ist?

Je schneller du dein Set zurückschickst, desto besser: So kann deine Probe einfacher ausgewertet werden und du stehst früher für den weltweiten Suchlauf bereit ❤️.

Unbenutzte Wattestäbchen sind mehrere Jahre haltbar. Schau einfach auf das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung. Ist es abgelaufen, bekommst du von uns kostenlos ein neues Set.

Wenn du den Abstrich schon gemacht hast, schick das Set bitte möglichst bald zurück. Bis zu 14 Tage Verzögerung sind kein Problem – und auch danach lohnt sich das Einsenden in den meisten Fällen noch. Sollte die Probe nicht mehr auswertbar sein, melden wir uns bei dir.



