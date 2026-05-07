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Fragen zur Spende

Wieso müssen wir so kurzfristig telefonieren?

Du bist in der näheren Auswahl als Stammzellspender:in für eine an Blutkrebs erkrankten Person. Die Entscheidung, ob du der oder die bestpassendste Spender:in bist, sowie die weitere Vorbereitung benötigt Zeit. Wir müssen telefonieren, um über die anstehende Blutentnahme und über weitere Informationen, die wir von dir benötigen, zu sprechen. Je schneller wir telefonieren, desto eher können wir die Patientenseite informieren und wichtige Entscheidungen durch die behandelnden Ärzt:innen getroffen werden, um die best- und schnellstmögliche Behandlung zu ermöglichen.

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Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
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