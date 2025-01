Hinweise zum Datenschutz für Gäste-WLAN

Im Folgenden klären wir Sie über die Art, den Umfang und den Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung unseres WLAN-Zugangs auf. Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachten wir streng die datenschutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

1.Verantwortlicher

Verantwortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 DSGVO ist die DKMS Group gGmbH, Kressbach 1, 72072 Tübingen.

Tel.: +49 7071 943-0

E-Mail: datenschutz@dkms.de

2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?

Wir erfassen Daten von Ihnen, wenn Sie unseren WLAN-Zugang nutzen. Davon umfasst sind die folgenden Informationen:

IP-Adresse, die Ihnen von unserer WLAN-Infrastruktur zugewiesen wird und nur temporär Ihrem Gerät zuzuordnen ist;

MAC-Adresse;

Datum und Uhrzeit des Logins;

Art und Modell des Endgeräts;

Betriebssystem Ihres Endgeräts.

Diese Informationen werden bei jeder Nutzung unseres WLAN-Zugangs automatisch erfasst und in unseren Serverlogfiles gespeichert. Diese Informationen beziehen sich auf die aufrufende Endeinrichtung.

Zudem werden zusätzlich zu den aufgeführten Informationen die von Ihnen mitgeteilten Daten verarbeitet (Vor- und Nachname, Ihre (geschäftliche oder private) E-Mail-Adresse) und von uns gespeichert, um Ihnen Zugangsdaten für die Nutzung unseres WLAN-Zugangs bereitzustellen.

3. Zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

Zum Zweck der technischen Bereitstellung unseres WLAN-Zugangs sowie zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme ist es erforderlich, dass wir bestimmte, automatisch übermittelte Informationen von Ihnen verarbeiten, damit Sie den WLAN-Zugang nutzen können. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur soweit dies zur Bereitstellung des WLAN-Zugangs erforderlich ist und wenn wir aufgrund einer gültigen Rechtsgrundlage dazu berechtigt sind. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Erfüllung einer vertraglichen Pflicht nach Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO sowie unser berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

4. Wie verarbeiten wir ihre personenbezogenen Daten?

Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung personenbezogener Daten und anderer vertraulicher Inhalte wird eine TLS-Verschlüsselung verwendet. Grundsätzlich speichern wir Ihre Daten auf besonders geschützten Servern. Der Zugriff auf persönliche Daten ist nur befugten Mitarbeitenden der DKMS möglich, die allesamt mit den maßgeblichen Datenschutzbestimmungen vertraut und diesen verpflichtet sind.

5. Werden personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben?

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, Sie haben in die Datenweitergabe eingewilligt oder wir sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und/oder behördlicher bzw. gerichtlicher Anordnungen zu einer Datenweitergabe berechtigt oder verpflichtet. Wir arbeiten jedoch mit Auftragsverarbeitern, insbesondere Serviceprovider und verbundene Gesellschaften der DKMS zusammen, um unsere Leistungen zu erbringen. Die Auftragsverarbeiter werden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert. Mit Auftragsverarbeitern schließen wir einen sog. Auftragsverarbeitungsvertrag ab, wonach sich diese ebenfalls zur Einhaltung des Datenschutzes verpflichten.

6. Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist, Sie Ihre Einwilligung widerrufen, Widerspruch gegen bestimmte Verarbeitungen eingelegt oder die Löschung Ihrer Daten beantragt haben.

Soweit Sie unseren WLAN-Zugang als externer Gast der DKMS nutzen, speichern wir Ihre Daten für die Vorbereitung und Dauer Ihres Besuchs bei uns. Nachdem Sie unsere WLAN-Infrastruktur verlassen haben, werden Ihre Daten innerhalb von 24 Stunden gelöscht. Mitarbeitende der DKMS, die unseren WLAN-Zugang nutzen, können Zugangsdaten mit einer Gültigkeit von 30 Tagen erhalten. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden die Daten spätestens innerhalb von 24 Stunden gelöscht.

Die Protokolldateien werden für den Zeitraum von 30 Tagen gespeichert.

7. Welche Rechte habe ich?

Sie haben das Recht eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten durch uns verarbeitet werden. Ist dies der Fall, geben wir Ihnen gerne Auskunft über diese personenbezogenen Daten und die in Art. 15 DSGVO aufgeführten Informationen.

Darüber hinaus stehen Ihnen uns gegenüber die nachfolgend aufgeführten Rechte zu:

Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO

Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO

Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, Art. 21 DSGVO

Unbeschadet dieser Rechte und der Möglichkeit einer Geltendmachung eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs, sind Sie berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 77 DSGVO, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, einzulegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstößt.

Zur Ausübung Ihrer zuvor beschrieben Rechte oder bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte mit Ihrem Anliegen an: DKMS Group gGmbH, Kressbach 1, 72072 Tübingen (mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragte“) oder per E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten: datenschutz@dkms.de

8. Stand dieser Datenschutzhinweise

Durch die Weiterentwicklung unserer WLAN-Infrastruktur oder aufgrund geänderter gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben wird es regelmäßig notwendig, diese Datenschutzhinweise zu ändern. Wir empfehlen Ihnen, unsere Hinweise zum Datenschutz in regelmäßigen Abständen erneut zur Kenntnis zu nehmen.

Stand: Januar 2025