Wofür gibt es das Spenderportal „Meine DKMS“?

Mit dem Spenderportal „Meine DKMS“ kannst du dir über unsere Webseite einen Online-Zugang anlegen. Über diesen Zugang kannst du anschließend deine Kontaktdaten einsehen und eigenständig ändern, dich über deinen Registrierungsstatus informieren, mit uns in Kontakt treten und deine digitale Spenderkarte herunterladen.

Wie kann ich einen Zugang erstellen?

Voraussetzung für die Nutzung von „Meine DKMS“ ist, dass du bei der DKMS als Stammzellspender:in registriert bist.

Für die Anmeldung musst du folgendes beachten:

Falls du bei deiner Registrierung als Spender:in keine E-Mail-Adresse angegeben hattest, muss diese zunächst deinem Profil hinzugefügt werden. Das kannst du hier veranlassen.

Deine E-Mail-Adresse muss bei der DKMS einmalig hinterlegt sein (d.h. diese Adresse darf bei uns im System noch nicht oder nur einmal existieren)

hinterlegt sein (d.h. diese Adresse darf bei uns im System noch nicht oder nur einmal existieren) Deine(n) Vor- und Nachnamen musst du genauso wie bei der Registrierung als Stammzellspender:in angeben (Umlaute wie ä,ö,ü sind möglich, sowie ß).



Wenn deine Registrierung schon ein bisschen zurückliegt und du dir nicht mehr sicher bist, mit welchen Namen du dich damals registriert hast, gehe auf https://www.dkms.de/adresse und aktualisiere deine Angaben zuerst dort. Am nächsten Werktag kannst du dir dann einen Account im Spenderportal mit deinen aktuellen Daten anlegen.

Häufige Fragen

Wieso bekomme ich keine E-Mail mit Zugangscode? Wenn du dir einen Zugang zum Spenderportal „Meine DKMS“ einrichtest, ist es wichtig, dass du deine(n) Vor- & Nachnamen sowie Deine E-Mail-Adresse genauso angibst wie bei deiner Registrierung als Stammzellspender:in (Umlaute wie ä,ö,ü sind möglich, sowie ß). Sonst können die Daten aus deinem Stammzellspenderprofil nicht abgerufen werden. Wenn deine Registrierung schon ein bisschen zurückliegt und du dir nicht mehr sicher bist, mit welchen Daten du dich damals registriert hast, gehe auf https://www.dkms.de/adresse und aktualisiere deine Angaben zuerst dort. Am nächsten Werktag kannst du dir dann einen Account im Spenderportal anlegen und erhältst eine E-Mail mit Zugangscode.

Wieso gelange ich über den Link in der E-Mail zum Passwort zurücksetzen wieder auf die Seite, auf der ich meine E-Mail-Adresse eingeben muss? Wenn du unsere E-Mail über ein Outlook-Konto empfangen hast und Office 365 hast, ist dort standardmäßig die Funktion „Safelink“ aktiv. Diese Phishing-Schutzmaßnahme von Microsoft verändert den ursprünglichen Link. Das erkennst du auch daran, wenn der Link in unserer E-Mail mit https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/ beginnt. Leider funktioniert unser Link dadurch nicht mehr richtig und du wirst auf eine falsche Seite weitergeleitet. Kontaktiere uns in diesem Fall über ssp@dkms.de oder telefonisch unter +49 7071 943 1701 (Mo-Fr von 8-17h) und wir setzen dein Passwort manuell zurück.

Wieso wird mir im Portal der Status als ausstehend angezeigt, obwohl ich bereits als Stammzellspender:in registriert bin? Wenn du dir einen Zugang zum Spenderportal „Meine DKMS“ einrichtest, ist es wichtig, dass du deine(n) Vor- & Nachnamen sowie Deine E-Mail-Adresse genauso angibst wie bei deiner Registrierung als Stammzellspender:in (Umlaute wie ä,ö,ü sind möglich, sowie ß). Sonst können die Daten aus deinem Stammzellspenderprofil nicht abgerufen werden. Wenn deine Registrierung schon ein bisschen zurückliegt und du dir nicht mehr sicher bist, mit welchen Daten du dich damals registriert hast, gehe auf https://www.dkms.de/adresse und aktualisiere deine Angaben zuerst dort. Am nächsten Werktag kannst du dir dann einen Account im Spenderportal anlegen und dein Status wird angezeigt. Falls du dir gerade erst auf unserer Webseite ein Registrierungsset bestellt hat, ist dein Status ausstehend und erst in 24 Stunden sichtbar.

Wieso wird mir im Portal ein fehlerhafter Status angezeigt? Falls du uns bereits deine Schwangerschaft oder Stillzeit mitgeteilt hast, wunderst du dich bestimmt, dass dies in unserem Spenderportal „Meine DKMS“ nicht angezeigt wird. Leider ist uns die Darstellung von Sperrzeiten im Spenderportal bislang technisch noch nicht möglich – wir arbeiten aber daran, dir zukünftig auch diese Information anzeigen zu können. Wenn du daher von uns per Telefon oder E-Mail eine Bestätigung deiner Sperre erhalten hast, kannst du dir sicher sein, dass du aktuell nicht für den internationalen Suchlauf nach potentiellen Stammzellspender:innen aktiviert bist. Bei Fragen zu deinem Status wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 7071 943 1701 (Mo-Fr von 8-17h) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und ggf. Adresse) und der Angabe des angezeigten Status.

Ich bekomme eine Fehlermeldung mit folgendem Fehlercode, was bedeuten diese? Fehlercode 002

Deine E-Mail-Adresse ist mehrfach in unserem System vorhanden. Um einen Zugang zu unserem Spenderportal erstellen zu können, darf eine E-Mail-Adresse nur einer Person zugeordnet sein. Sollten Angehörige oder Freunde bei ihrer Registrierung als Stammzellspender:in diese E-Mail-Adresse angegeben haben, setze dich bitte mit diesen in Verbindung. Sobald die E-Mail-Adresse ausschließlich bei dir hinterlegt ist, kann ein Zugang zu unserem Spenderportal „Meine DKMS“ erstellt werden. Sollte eine Anmeldung danach weiterhin nicht möglich sein, wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 7071 943 1701 (Mo-Fr von 8-17h) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und ggf. Adresse) und dem Fehlercode.

Fehlercode 003

Du hast bereits deinen Zugang in unserem Spenderportal erstellt. Bitte setze dein Passwort zurück und vergebe ein neues: https://dkms-de.force.com/MeineDKMS/s/ForgotPassword Sollte eine Anmeldung danach weiterhin nicht möglich sein, wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 7071 943 1701 (Mo-Fr von 8-17h) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und ggf. Adresse) und dem Fehlercode.

Fehlercode 004

Bitte wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 7071 943 1701 (Mo-Fr von 8-17h) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und ggf. Adresse) und dem Fehlercode.

Mit welchen Endgeräten und Browsern kann ich „Meine DKMS“ nutzen? „Meine DKMS“ lässt sich mit allen gängigen Browsern und Endgeräten in ihrer aktuellen Version benutzen, z. B. Google Chrome, Apple Safari, auf PCs und Laptops zusätzlich Microsoft Edge oder Mozilla Firefox. Bitte beachte, dass bei veralteten Browserversionen oder Endgeräten eine fehlerfreie Nutzbarkeit nicht sichergestellt ist. Eine vollständige Übersicht der unterstützten Browser findest du hier.

Ich komme trotz der Hinweise nicht weiter. Was soll ich tun? Kontaktiere uns gerne per E-Mail unter ssp@dkms.de oder telefonisch unter +49 7071 943 1701 (Mo-Fr von 8-17h) . Um dich im System finden zu können, benötigen wir deinen vollständigen Namen, deine Spendernummer (sofern vorhanden), deine Adresse und dein Geburtsdatum. Falls dir ein Fehlercode angezeigt wird, dann nenne uns diesen bitte ebenfalls.

Diese verschiedenen Status werden dir in unserem Portal angezeigt:

1 - Ausstehend: Wenn du die Portal-Anmeldung direkt nach deiner Registrierung als Stammzellspender:in vorgenommen hast, dann siehst du hier erst eine Änderung nach ca. 24 Stunden. Sollte sich der Status nicht geändert haben, sobald du das Set erhalten hast, dann wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 7071 943 1701 (Mo-Fr von 8-17h) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse & ggf. Adresse).

2 - Set angefordert: Du hast auf unserer Website ein Registrierungsset angefordert, oder dich auf einer Registrierungsaktion als Spender:in aufnehmen lassen. Du siehst die einzelnen Schritte bis zur vollständigen Registrierung – der grüne Haken bedeutet, dass dieser Schritt bereits abgeschlossen ist.

3 - Registrierte:r Spender:in: Nach Erhalt der Willkommens-Mail siehst du deinen aktiven Status als registrierte:r Stammzellspender:in. Sollte dies nicht der Fall sein, dann wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 7071 943 1701 (Mo-Fr von 8-17h) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse & ggf. Adresse).

Bei weiteren Fragen wende dich sehr gerne direkt an uns per E-Mail an ssp@dkms.de oder telefonisch unter +49 7071 943 1701 (Mo-Fr von 8-17h). Halte dafür deine Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse & ggf. Adresse) bereit.