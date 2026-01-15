Spender:in werdenGeld spenden
Spendersuche
Erste Übereinstimmung
Vorbereitung auf die Spende
Ablauf der Spende
Nach der Spende
Kontakt zum Patienten
ein junger Mann bei der Stammzellspende
Nach der Spende

Eine mögliche Zweitspende

In seltenen Fällen kommt es vor, dass wir dich darum bitten, ein zweites Mal Stammzellen zu spenden.

Gründe dafür können sein,

  • dass sich die transplantierten Stammzellen im Körper der Patientin oder des Patienten bisher nicht erfolgreich vermehrt und weiterentwickelt haben.
  • dass die Patientin oder der Patient einen Rückfall erlitten hat.
  • dass die transplantierten Stammzellen vom Körper der Patientin oder des Patienten abgestoßen wurden.
  • dass die Patientin oder der Patient eine erneute, oftmals geringere Gabe von Spenderstammzellen (einen sogenannten Stammzellboost) benötigt, um die Wiederherstellung des Immunsystems zu beschleunigen.

Dann fragen wir dich als Spender:in möglicherweise, ob du bereit bist, ein zweites Mal Stammzellen zu spenden. Wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist und für dich einen weiteren Aufwand bedeutet. Doch dein erneuter Einsatz ist für die Patientin oder den Patienten lebensnotwendig. Für diese doppelte Hilfsbereitschaft danken wir dir sehr herzlich!
Die zweite Stammzellspende findet normalerweise in derselben Entnahmeklinik statt, in der auch die erste Entnahme durchgeführt wurde. Unsere geschulten Mitarbeiter:innen stehen dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und übernehmen auch in diesem Fall die gesamte Organisation. Bitte wende dich jederzeit an uns, wenn du Fragen zur Zweitspende hast.

Weitere Informationen und Artikel rund um die Spende

Eine Frau in einem Apherese Stuhl spendet Stammzellen
Ablauf der Spende
Die periphere Stammzellentnahme
Die periphere Stammzellentnahme kommt derzeit mit circa 90 Prozent am häufigsten zum Einsatz. Bei dieser Methode werden die Stammzellen über ein spezielles Verfahren (Apherese) aus dem Blut gewonnen. Die Ärztin oder der Arzt legt dazu jeweils einen Zugang in beide Armvenen, ähnlich einer Dialyse.
Ablauf der Spende
Die Knochenmarkentnahme
Die Knochenmarkentnahme kommt bei etwa 10 Prozent der Stammzellspenden zum Einsatz. Bei der Knochenmarkentnahme wird den Spender:innen in einer zertifizierten Entnahmeklinik unter Vollnarkose circa ein Liter Knochenmark-Blut-Gemisch aus dem Beckenkamm entnommen.
Peripheral stem cell collection by a man
Nach der Spende
Die Lymphozytenspende
Selten kommt es vor, dass wir unsere Spender:innen um eine zusätzliche Lymphozytenspende bitten. Eine Lymphozytenspende benötigen Patient:innen, wenn es darum geht, einen Rückfall zu verhindern oder zu bekämpfen.

Weitere Möglichkeiten zu helfen

Du kannst die DKMS auf vielfältige Weise unterstützen und damit Blutkrebspatienten eine zweite Chance auf Leben schenken.
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Organisiere eine Registrierungsaktion
Registrierungsaktion organisieren
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
World Blood Cancer Day
Unsere aktuellen Kampagnen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH