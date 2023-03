simpleclub x DKMS

Es gibt zwei Arten der Stammzellentnahme:

In zurzeit 90 Prozent der Fälle kommt ein ambulantes Verfahren zum Einsatz, das periphere Stammzellentnahme genannt wird. Fünf Tage vor der Spende erhälst du zunächst ein Medikament namens G-CSF, das als natürlicher Wachstumsfaktor auch im Körper vorhanden ist. Dieses Medikament steigert die Anzahl der Stammzellen im peripheren Blut, die dann über die sogenannte Apherese, die einer Blutwäsche ähnelt, direkt aus dem Blut gewonnen werden. Ein stationärer Aufenthalt ist nicht notwendig, die Apherese dauert normalerweise um die drei, höchstens aber fünf Stunden. Während der Gabe des Medikaments G-CSF können grippeähnliche Symptome auftreten, die aber rasch wieder abklingen.



Mit einer nur 10-prozentigen Wahrscheinlichkeit wenden die zuständigen Ärzt:innen das zweite Entnahmeverfahren an: die Knochenmarkentnahme. Dabei handelt es sich um einen kleinen chirurgischen Eingriff unter Vollnarkose. Aus dem Beckenkamm am seitlichen unteren Rücken wird dir ca. 1 Liter Knochenmark-Blut-Gemisch entnommen. Innerhalb weniger Wochen regeneriert sich dein Knochenmark wieder. Bei diesem Verfahren bleibst du insgesamt zwei bis drei Tage im Krankenhaus. Im Anschluss an die Knochenmarkentnahme ist es möglich, dass für wenige Tage ein lokaler Wundschmerz auftritt, ähnlich dem bei einer Prellung. Das gesundheitliche Risiko der Knochenmarkentnahme ist gering. Es beschränkt sich im Wesentlichen auf das allgemeine Risiko, das mit jedem chirurgischen Eingriff einhergeht (Infektion, Blutergüsse, Wundheilungsstörungen).



Nach der Spende brauchst du eventuell einige Tage Regenerationszeit (das ist individuell unterschiedlich) und dann bist du wieder fit. Frag dich einfach: Was sind schon ein paar Tage, wenn es um ein ganzes Menschenleben geht?