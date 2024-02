Du darfst bald Stammzellen für eine:n Patient:in spenden? Das ist großartig! Vielen Dank, dass du bereit bist zu helfen.

Es ist absolut verständlich, dass du diese besondere Erfahrung über Social Media teilen möchtest – und wir finden, dass das eine großartige Idee ist!

Denn wenn du zeigst, wie es für dich ist, Stammzellspender:in zu sein, motivierst du andere Menschen, sich selbst zu registrieren und Teil der DKMS zu werden. Indem du auf das Thema aufmerksam machst und andere dafür sensibilisierst, hilfst du uns bei unserer Mission, Blutkrebs zu besiegen.

Wenn du also deine Erfahrungen auf Social Media teilen willst, lies bitte zuerst die Hinweise in diesem Leitfaden. Die Hinweise beziehen sich auf alle Social Media Kanäle wie Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn oder Twitter, aber auch auf Blogs, TV-Beiträge, Radio oder Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften.

Warum ist dieser Leitfaden wichtig?

Unser Ziel ist es, die Daten und die Privatsphäre unserer Spender:innen und Patient:innen zu schützen. Gemäß den nationalen Bestimmungen muss die Stammzellspende zunächst anonym bleiben. Das bedeutet, dass du in den ersten zwei Jahren nach einer Spende keinen direkten Kontakt zu deinem Patienten aufnehmen darfst (je nach Vorschriften des jeweiligen Landes ist es in einigen Fällen überhaupt nicht erlaubt).

Dafür gibt es wichtige Gründe:

Nach einer erfolgreichen Spende bist du zwei Jahre lang für den Patienten reserviert, falls eine weitere Stammzellspende notwendig sein sollte. Die Anonymität hilft dabei, die Entscheidung für oder gegen eine erneute Spende frei von emotionalem Druck zu treffen.

Die Patientin soll sich voll und ganz auf ihre Genesung konzentrieren. Es könnte für sie emotional zu belastend sein, in dieser Zeit die Person kennenzulernen, die ihr Stammzellen gespendet hat.

Mit diesem Leitfaden möchten wir sicherstellen, dass bestimmte Informationen auf Social Media keinen Aufschluss über dich oder deinen Patienten geben.

Vorherige Nächste

Worüber darf ich sprechen?

Do's Über deine persönliche Erfahrung und wie es sich anfühlt, jemandem eine zweite Lebenschance zu schenken!

Allgemeine Informationen über den Patienten (Die Altersspanne und das Land des Patienten)

Deinen Namen

Deine Nationalität

Über deine Stammzellspende und wie du die DKMS unterstützt

Dass deine Spende in einer Klinik oder einem Collection Center stattgefunden hat

Don´ts Deinen Standort oder das genaue Datum der Spende nennen

Spezifische und vertrauliche Daten über den Empfänger preisgeben (z. B. genaues Alter, Geschlecht oder die Klinik)

Deine Spendernummer

Deine genaue Adresse, Wohnort oder spezifische Wahrzeichen der Stadt

Deinen Geburtstag

Das Datum der Spende oder der Anreise zur Spende. (Du kannst es aber umschrieben zum Beispiel: „Vor ein paar Wochen / letzten Monat / vor Kurzem…“)

Den Namen oder Ort des Entnahmezentrums





Was bedeutet das für mein Bild- und Videomaterial?

Auch bei Bild- und Videomaterial ist es wichtig, dass keine Rückschlüsse auf die Identität von Spender:innen oder Patient:innen gezogen werden können.

Das solltest du beachten: Bitte veröffentliche Fotos und Videos nicht direkt am Tag der Spende.

Keine Fotos veröffentlichen, auf denen das Datum oder der Standort ersichtlich ist (z.B. Name der Klinik, Wahrzeichen der Stadt, Wandkalender…).

Bitte teile keine Fotos, auf denen persönliche Daten sichtbar sind (z. B. Spendernummer, ID Aufkleber, Etikett auf dem Stammzellbeutel, Krankenhausunterlagen oder spezifische Informationen über den Patienten).

Tipps für Fotos und Videos Nah und zentriert: Versuche deinen Gesichtsausdruck einzufangen. Nutze möglichst gute Lichtverhältnisse und stell sicher, dass du im Bild scharf abgebildet bist.

Originalaufnahmen ohne Filter: Wenn du einverstanden bist, dass wir dein Bild auch für unsere Accounts nutzen, sende uns gern die Originalaufnahme in voller Größe zu.

Die Mischung macht‘s: Mach eine bunte Auswahl verschiedener Fotos und Videos: Hochkant, quer, Selfie, mit und ohne Blitz, aus verschiedenen Winkeln und in verschiedenen Posen. Finde deine Art zu zeigen, wie es sich anfühlt, Spender:in zu sein.

Du kannst auch ganz einfach ein Video aus deinen Spendefotos erstellen oder noch ein paar kurze Videoschnipsel mit einbinden.

Hohe Auflösung: Schick uns deine Fotos und Videos mit der höchstmöglichen Auflösung.

Markiere uns in deinem Post mit @dkms_de und verwende Hashtags wie #dkms, #stammzellspende oder #MundAufStäbchenReinSpenderSein . Dann lassen wir gerne ein Like und einen Kommentar da.





Beispiele

Du gibst ein Interview oder hast weitere Fragen?

Erstmal ein großes Danke, dass du uns unterstützt und auf unser Thema aufmerksam machst! Bitte melde dich bei uns, wenn du eine Interviewanfrage erhältst. Dann können wir dir bei der Vorbereitung helfen und sicherstellen, dass du alle Informationen hast, die du brauchst. Dein Hauptansprechpartner vor und während der Spende ist immer dein zuständiger Casemanager.

Bist du dir unsicher, ob dein Beitrag in den sozialen Medien den Richtlinien entspricht? Unser Social-Media-Team hilft dir gerne und teilt häufig Beiträge auf unseren DKMS-Kanälen. Schreibe gerne eine E-Mail an social@dkms.de.

Hier kannst du uns und ein wenig Inspiration finden: