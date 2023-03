Du wurdest als Stammzellspender:in für eine:n Patient:in ausgewählt oder hast bereits gespendet? Das ist großartig! Wir verstehen, dass du diese außergewöhnliche Erfahrung gerne via Social Media oder in der Presse teilen möchtest. Darüber freuen wir uns sehr, denn so motivierst du auch andere Menschen, ebenfalls potenzielle Spender:innen zu werden. Da es ein paar Regeln gibt, die wir gemeinsam beachten müssen, findest du hier in unseren Social Media Guidelines Hinweise, wie du am besten vorgehst.

