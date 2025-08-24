Teilnahmebedingungen Gewinnspiel DKMS

Diese Teilnahmebedingungen beziehen sich auf das Gewinnspiel, welches von der DKMS Donor Center gGmbH (im Folgenden ,,DKMS“ genannt), Kressbach 1, 72072 Tübingen veranstaltet wird. Die Teilnahme am Gewinnspiel richtet sich ausschließlich nach den nachfolgenden Teilnahmebedingungen. Das Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von TikTok gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher hierfür ist allein die DKMS. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der/die Teilnehmer:in mit den nachfolgenden Teilnahmebedingungen einverstanden:

Was kann man gewinnen?

Im Rahmen der TikTok Sound Challenge von @cenkgo verlost die DKMS 2x Tickets für das GLÜCKSGEFÜHLE Festival inkl. Camping unter allen Teilnehmer:innen.

Die Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche können nicht auf andere Personen übertragen oder abgetreten werden.

Wie kann man gewinnen/Teilnahmebedingung?

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt automatisch, wenn der TikTok-User ein Video auf seiner eigenen Profilseite bei TikTok postet und dafür den DKMS-Sound von Cenkgo nutzt. Außerdem muss der User den nationalen TikTok-Account der DKMS (@dkms_de) auf dem Beitrag markieren und den Hashtag #DKMSCenkgo im Zusammenhang mit dem Beitrag verwenden.

Aus allen Beiträgen, die die vorgenannten Bedingungen kumulativ erfüllen, lost die DKMS per Zufallsprinzip 1 Gewinnervideo aus.

Über welchen Zeitraum findet die Aktion statt?

Die Aktion startet am 24.08.2025 um 15 Uhr und endet am 01.09.2025 um 14:59 Uhr. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nur möglich, wenn das Video, versehen mit den Verlinkungen und der Hashtags innerhalb des Aktionszeitraums hochgeladen wird.

Wer kann mitmachen?

Die Teilnahme ist kostenlos und jeder volljährigen natürlichen Person erlaubt, sofern diese nicht zu den ausgeschlossenen Personen gehört. Eine Teilnahme erfordert die wahrheitsgemäße Angabe der teilnahmerelevanten Daten. Gewinnspielvereine sowie automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind nicht teilnahmeberechtigt. Bitte nehmt nur einmal teil. Mehrfachanmeldungen erhöhen nicht die Gewinnchance, denn sie werden gefiltert und von der Ziehung gesperrt. Ebenso können User, die während des Aktionszeitraums private Instagram-Accounts eingerichtet haben, nicht am Gewinnspiel teilnehmen.

Wer wird von der Teilnahme ausgeschlossen?

Die DKMS ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte Gründe, wie z. B. Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, doppelte oder mehrfache Teilnahme, Manipulation etc., vorliegen und behält sich vor, rechtliche Schritte einzuleiten. Mitarbeiter:innen von DKMS und deren verbundenen Unternehmen sowie deren Angehörige dürfen an diesem Gewinnspiel nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie werden die Gewinner ermittelt?

Die Gewinner:innen werden per Losverfahren ermittelt und ab dem 02.09.2025 nach Abschluss des Aktionszeitraums per TikTok über eine persönliche Nachricht benachrichtigt.

Wie erhalte ich meinen Gewinn?

Der/ die Gewinner:in wird persönlich von der DKMS via TikTok Direct Message über ihren Gewinn benachrichtigt. Mit der Gewinnbenachrichtigung wird der/die Gewinner:in aufgefordert, der DKMS notwendige Kontaktdaten zur Versendung des Gewinns per E-Mail mitzuteilen. Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten ist der/die Gewinner:in verantwortlich.

Was passiert, wenn ich mich nach Gewinnbenachrichtigung nicht melde?

Sollte sich ein:e Gewinner:in nicht innerhalb von 3 Werktagen nach Gewinnbenachrichtigung bei der DKMS melden, verfällt der Gewinn. In diesem Fall wird aus dem Kreis der gewinnberechtigten Teilnehmer:innen ein/e neue/r Gewinner:in ausgelost.

VORZEITIGE BEENDIGUNG SOWIE ÄNDERUNGEN:

Die DKMS behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die DKMS allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus Gründen der höheren Gewalt, aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. DKMS haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen.

INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ:

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die DKMS (DKMS Donor Center gGmbH, Kressbach 1, 72072 Tübingen, Tel.: 07071/943-0, post@dkms.de; www.dkms.de). Der Datenschutzbeauftragte der DKMS ist zu erreichen unter datenschutz@dkms.de oder unter unserer Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“.

Wir erfassen personenbezogene Daten, die du uns im Rahmen der Teilnahme an dem Gewinnspiel an uns übermittelst. Diese umfassen deinen Nutzernamen auf Instagram und im Falle des Gewinnes deinen Vornamen, Namen, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort.

Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels einschließlich der Übergabe des Gewinns. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist deine Einwilligung zur Teilnahme an dem oben genannten Gewinnspiel, Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die DKMS weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten der Gewinnerin/ des Gewinners ohne Einwilligung weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Die DKMS wird die personenbezogenen Daten nur insoweit und so lange speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Anschließend werden diese gelöscht.

Du hast gegenüber der DKMS folgende Rechte hinsichtlich der dich betreffenden personenbezogenen Daten: Recht auf Auskunft, Art 14 DSGVO, Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO, Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung), Art. 18 DSGVO, Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO. Du kannst deine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung deiner personenbezogenen jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Du hast ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO, insbesondere bei der für deinen Aufenthaltsort zuständigen Behörde oder bei der für die DKMS zuständigen Behörde (Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg). Ergänzend gelten die Hinweise zum Datenschutz der DKMS, welche unter nachfolgendem Link einsehbar sind: https://www.dkms.de/datenschutz.

Freistellung von Sozialen Netzwerken:

Dies ist ein Gewinnspiel der DKMS Donor Center gGmbH. Es wird in keinerlei Hinsicht von einem Drittanbieter initiiert oder betrieben. TikTok dient für das Gewinnspiel betreffende Fragen nicht als Ansprechpartner. Deine Informationen werden nur an die DKMS übermittelt.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. DKMS behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern.

Diese Teilnahmebedingungen unterliegen dem deutschen Recht. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz von DKMS (Tübingen) vereinbart.

Der Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen.