Metalheads gegen Blutkrebs - Register and shine!

Nils Haarhues

Geheilter Patient: Als Nils an Blutkrebs erkrankte, setzte er sich zwei Ziele: Wieder auf dem heiligen Acker des W:O:A zu stehen und sein großes Vorbild Adam „Nergal“ Darski zu treffen, der ebenfalls an Blutkrebs erkrankt war. Beides hat er geschafft! „Ich bin damals in ein riesiges Loch gefallen. Wacken und dieses Ziel haben mich am Leben gehalten. Nergal war ein Vorbild. Seine Art, mit der Krankheit umzugehen und vor allem, dass er so viele Menschen zur Registrierung motiviert hat, haben mich beeindruckt. Ich wollte das Gleiche tun – und das mache ich nun!“