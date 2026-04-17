Am 28. Mai ist World Blood Cancer Day. Für tausende Menschen weltweit ist Blutkrebs ein Wettlauf gegen die Zeit – lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass Hilfe rechtzeitig ankommt.
👉 Doch: Damit Patient:innen Hilfe bekommen, brauchen wir deine Unterstützung. Registriere dich jetzt als potenzielle:r Stammzellspender:in und schenke erkrankten Menschen Hoffnung!
Oft braucht es nur einen Impuls, damit sich jemand registriert. Genau diesen Impuls kannst du geben. Nutze den Anlass und teile auf Social Media und deinen Kommunikationskanälen, dass du dich als potenzielle:r Stammzellspender:in registriert hast!
So einfach kannst du helfen:
Dein Beitrag kann den entscheidenden Unterschied machen! Hier findest du jede Menge Bilder, Gifs und Templates, die du für deinen Beitrag nutzen kannst!
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Es gibt viele Möglichkeiten, dich zu engagieren und gemeinsam mit uns Leben zu retten. Entdecke hier weitere Wege, wie du helfen kannst.