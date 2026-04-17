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World Blood Cancer Day

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World Blood Cancer Day – Das beste Mittel gegen Blutkrebs bist DU!

Am 28. Mai ist World Blood Cancer Day. Für tausende Menschen weltweit ist Blutkrebs ein Wettlauf gegen die Zeit – lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass Hilfe rechtzeitig ankommt.

  • Alle 27 Sekunden erkrankt ein Mensch weltweit an Blutkrebs
  • In Deutschland erhält alle 12 Minuten jemand diese Diagnose
  • Für viele ist eine Stammzellspende die einzige Überlebenschance

👉 Doch: Damit Patient:innen Hilfe bekommen, brauchen wir deine Unterstützung. Registriere dich jetzt als potenzielle:r Stammzellspender:in und schenke erkrankten Menschen Hoffnung!

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Warum deine Unterstützung jetzt so wichtig ist

  • 160.000 Spender:innen fallen 2026 altersbedingt aus der Datei
  • Viele bestellen ein Registrierungsset – aber nur 60 % senden es zurück
  • Jede fehlende Registrierung kann bedeuten: kein Match, kein Überleben

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Oft braucht es nur einen Impuls, damit sich jemand registriert. Genau diesen Impuls kannst du geben. Nutze den Anlass und teile auf Social Media und deinen Kommunikationskanälen, dass du dich als potenzielle:r Stammzellspender:in registriert hast!

So einfach kannst du helfen:

  • Motiviere auf Instagram, WhatsApp, LinkedIn oder TikTok andere sich zu registrieren
  • Nutze unsere Vorlagen für Posts, Storys oder Statusmeldungen
  • Erzähle kurz, warum du dich registriert hast

Dein Beitrag kann den entscheidenden Unterschied machen! Hier findest du jede Menge Bilder, Gifs und Templates, die du für deinen Beitrag nutzen kannst!

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Dein Einsatz kann noch mehr bewirken

Es gibt viele Möglichkeiten, dich zu engagieren und gemeinsam mit uns Leben zu retten. Entdecke hier weitere Wege, wie du helfen kannst.

Foto von Patient Tim und seinem Stammzellspender Udo
Deine Geldspende rettet Leben
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Eine Gruppe von Menschen, die auf einem Tartanlaufbahn stehen
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Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

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