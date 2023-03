Alle für Lenny!

Lenny ist mit seinen erst vier Jahren ein echter Kämpfer. Bereits Ende 2019 wird bei dem quirligen Jungen Leukämie festgestellt. Nach zwei Jahren Hochdosischemotherapie erhält die Familie die erlösende Nachricht – der Krebs ist besiegt. Doch nur zehn Tage nach Beendigung der Therapie geht es Lenny wieder schlechter. Der Blutkrebs ist zurück und Lenny braucht dringend eine Stammzellspende.Egal, wie schlecht es ihm ging und geht, eins hat Lenny nie verloren: SEIN LACHEN! Sein größter Wunsch ist es, dass Mama und Papa heiraten. Lenny möchte seine Mama zum Traualtar begleiten. Bitte registriert euch und teilt diesen Aufruf! Lasst uns zusammen helfen, damit Lenny gesund wird und auf der Hochzeit seiner Eltern tanzen kann – mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht!

Es ist still im Hause der Familie Schrantz. Zu still. Kein Kinderlachen, kein Fußgetrampel, keine Kindermusik. Nur Stille. Lenny, der quirlige Wirbelwind der Familie, der immer ein Lachen auf den Lippen hat, ist wieder im Krankenhaus. Dabei hatte Mama Lidia sich nichts sehnlicher gewünscht, als mit ihrer kleinen Familie zu Hause ihren Geburtstag zu feiern. Es sollte ein besonderer Geburtstag werden. Endlich war die Familie wieder gesund zusammen. Erst am 07.01.2022 hatten sie die erlösende Nachricht erhalten, dass Lenny wieder ganz gesund ist. Nun sollte wieder alles gut werden.

Rückblick – Oktober 2019. Lenny ist gerade zweieinhalb Jahre alt und geht stolz zur Tagesmutter. Doch plötzlich fällt den Eltern auf, dass Lenny schlapp und müde ist. Er hat sogar keine Kraft mehr zu laufen und will nur noch getragen werden. Die Tagesmutter berichtet, dass er nicht mehr spielen mag. Mama Lidia hat sofort ein komisches Bauchgefühl. „Ich spürte, dass mit meinem Kind etwas nicht stimmt. Innerhalb von acht Wochen sind wir bei 21 Ärzten gewesen. Doch wir wurden als Helikoptereltern bezeichnet und belächelt. Nur mein Mann Raphael und meine Mutter unterstützten mich“, so Lidia. Am 27.12.2019 erwacht Lenny nach dem Mittagsschlaf und hat zehn Zentimeter große blaue Flecken am Knöchel. Lidia: „Ich hatte zwei Wochen vorher im Internet recherchiert. Mich ließ dieser Verdacht auf Leukämie nicht mehr los. Jedoch hatte ich keine Kraft, es auszusprechen“.

Als Lidia die blauen Flecken bei Lenny sieht, weiß sie sofort, dass sie reagieren muss. Lidia und Raphael nehmen Lenny und fahren direkt zur Notaufnahme in das Krankenhaus. Nach einem Blutbild erhalten die jungen Eltern die erschütternde Nachricht. Lenny leidet an akuter lymphatischer Leukämie. Bei Lenny ist die Krankheit aufgrund der späten Diagnostik jedoch so weit fortgeschritten, dass jede Sekunde zählt. In der ersten Nacht erhält der kleine Kämpfer sieben Bluttransfusionen. Anschließend beginnt eine Hochdosis-Chemotherapie. Die eigentlich für Juni 2020 geplante Hochzeit wird abgesagt, die Hochzeitsreise storniert. Die Eltern räumen ihr angespartes Hochzeitskonto leer, um Tag und Nacht bei ihrem Kind zu sein. Ihr Kind ist das Wichtigste in ihrem Leben und Lenny braucht sie beide. Lidia erinnert sich: „Es war eine so harte Zeit. Fast hätten wir uns als Paar verloren. Doch aufgeben war keine Option. Wir kämpften, wollten eine Familie sein und Lenny seinen größten Wunsch erfüllen und endlich heiraten“.

Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen beeinflussen jedoch das Leben sehr. Zeitweise darf Lenny nur mit einem Elternteil im Krankenhaus sein. Besuche sind nicht erlaubt und so sieht Lenny seinen Papa oft wochenlang nicht. Dabei ist er doch das absolute Papakind.

Lenny und die vielen anderen kleinen Patient:innen dürfen aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht mehr in dem Spielzimmer des Krankenhauses spielen. Doch es gibt kaum Spielzeug, welches sich leicht desinfizieren lässt und von Zimmer zu Zimmer getragen werden kann. Also organisiert Lidia zusammen mit Freunden und Freundinnen eine Spendenaktion. Von dem Erlös wird neues Spielzeug für die Oldenburger Kinderklinik gekauft. Viele Eltern freuen sich über die glücklichen Gesichter ihrer Kinder. Das sind die kostbaren Momente in dieser schweren Zeit.

Bis April 2021 erhält Lenny weiterhin Chemotherapien. Krebszellen können zur Freude aller nicht mehr nachgewiesen werden. Daher wird am 07.01.2022 die Erhaltungstherapie beendet. Lenny ist gesund. Und nur zehn Tage später kommt es erneut zu der unfassbaren Diagnose. Der Blutkrebs ist zurück. Nun braucht Lenny, um zu überleben, eine Stammzellspende. Sofort kontaktiert Mama Lidia Leukin, den Verein zur Hilfe leukämiekranker Kinder. Vor 25 Jahren wurde der Verein gegründet. Seitdem haben sich durch deren Mithilfe fast 80.000 Menschen bei der DKMS als Stammzellspender:in registriert. 933 Menschen wurde so die Chance auf ein zweites Leben geschenkt. Zusammen mit der DKMS wird daher in kürzester Zeit ein Onlineaufruf gestartet.

Auch die Region Apen steht hinter der Familie und unterstützt den Aufruf zur Registrierung. Bürgermeister Matthias Huber sagt: „Lenny hat mit uns eine starke Gemeinschaft! Unsere Gemeinde kämpft mit ihm und seiner Familie gegen die Leukämie. Gerade jetzt zeigt sich der Zusammenhalt in der Gemeinde Apen. Wir stehen zusammen und werben für die Registrierung als Stammzellspender oder Stammzellspenderin. Lenny braucht uns jetzt mit ganzer Kraft und Zuversicht“.

Bitte registriere dich als Stammzellspender:in. Erhöhe die Chance für Lenny auf ein weiteres Leben und die von vielen anderen suchenden Patient:innen. Danke!