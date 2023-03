Warum wir dich als Lebensretter:in brauchen

Blutkrebs kann jeden treffen, überall und jederzeit. Alle 27 Sekunden erhält weltweit ein Mensch diese schockierende Diagnose.

Für viele Betroffene ist eine Stammzelltransplantation die letzte und einzige Heilungschance. Dazu benötigen sie einen „genetischen Zwilling“, dessen Gewebemerkmale - auch HLA-Merkmale genannt möglichst genau mit den eigenen übereinstimmen. Rund ein Drittel der Betroffenen findet eine Spenderin oder einen Spender in der eigenen Familie. Aber die meisten von ihnen sind darauf angewiesen, irgendwo auf der Welt ihr passendes „Match“ zu finden.

Vielleicht bist genau du der „genetische Zwilling“ eines Menschen, der schon bald deine Hilfe braucht. Registrieren dich bitte jetzt als DKMS-Stammzellspender:in!





Unsere Videos beantworten die wichtigsten Fragen zur Registrierung und zur Stammzellspende. Erfahre, wie einfach du dich bei der DKMS registrieren und vielleicht Lebensretter:in werden kannst.

HLA-Merkmale – die „Signatur“ der Zellen

HLA steht für „Humanes Leukozyten-Antigen-System“. HLA-Merkmale sind Strukturen auf der Zelloberfläche, die individuell sehr vielseitig ausgeprägt sind. Sie bilden die „Signatur“ der Zellen, mit deren Hilfe das Immunsystem zwischen körpereigenen und körperfremden Strukturen unterscheiden kann. Die Bestimmung der HLA-Merkmale ist notwendig, um die Gewebeverträglichkeit schon vor der Übertragung von körperfremden Zellen (Transplantation) einschätzen zu können. Je ähnlicher sich die HLA-Merkmale von Spender:in und Empfänger:in sind, desto geringer ist die Gefahr von Abstoßungsreaktionen durch das Immunsystem der Empfängerin oder des Empfängers.

Das Problem: Es gibt mehr als 30.000 Varianten von HLA-Merkmalen, die in Millionen verschiedener Kombinationen auftreten können. Deshalb ist es wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich als potenzielle Stammzellspender:innen in unserer Datei registrieren. Mit jedem Einzelnen erhöht sich die Chance für Menschen mit Blutkrebs, eine geeignete Spenderin oder einen geeigneten Spender zu finden.