Alle für Alfi

Wenn Alfi (7) auf eins überhaupt keine Lust hat, dann ist das im Krankenhaus zu schlafen. Leider musste er dort trotz seines jungen Alters aber schon ziemlich viel Zeit verbringen. Als Kleinkind erkrankte Alfi an Leukämie und als wäre das nicht genug, hat er nun MDS - eine lebensbedrohliche Erkrankung des Knochenmarks. Er will so schnell es geht, wieder gesund werden, aber dafür braucht er dringend eine Stammzellspende.

Alfred – von allen Alfi genannt - ist ein Junge voller Energie und Lebensfreude. Er liebt es, draußen zu spielen, Motorcross zu fahren, neue Abenteuer zu erleben und ist großer Marvel-Fan. Besonders die Natur und die Seen in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern sind sein Element. Der 7-Jährige musste aber schon viel durchmachen. Als Kleinkind erkrankte er an AML (Akute Myeloische Leukämie). Es folgten eine 7 Monate lange Intensivchemotherapie und ein Jahr Erhaltungstherapie. Wertvolle Jahre seiner Kindheit verbrachte Alfi vor allem damit, gesund zu werden.

Erst als es ihm besser ging, durfte Alfi endlich zurück in die Kita. Letztes Jahr wurde er voller Stolz eingeschult und freute sich darüber, endlich alles über die Welt zu lernen. Doch im Frühling 2023 kam der Rückschlag. Bei einer Routineuntersuchung fiel auf, dass Alfi zu wenig Blutplättchen hat. Weitere Untersuchungen zeigten schließlich: Alfi hat MDS, Myelodysplastisches Syndrom, eine lebensbedrohliche Erkrankung des Knochenmarks. Nachdem er die AML erfolgreich besiegt hatte, muss er nun wieder Therapien über sich ergehen lassen.

„Auch wenn es ein harter Schlag für uns alle war, waren wir bei der zweiten Diagnose gefasster als bei der ersten. Aber wir wissen auch, wie schwer der Weg wird. Anfang Juni stand fest, dass Alfi eine Stammzelltransplantation braucht – schnellstmöglich“, erzählt Alfis Mutter Katja.

Daher kommen jetzt alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren ins Spiel. Die Familie bittet dringend darum, sich als Stammzellspender:in registrieren zu lassen – vielleicht ist der genetische Zwilling von Alfi dabei, der ihm die Chance auf Leben schenken könnte.

„Unser Traum? Wir wünschen uns für unsere Familie ein Leben ohne Krankheiten. Mehr nicht.“, sagt Katja. „Doch dafür brauchen wir eure Hilfe: Jede Person, die sich registriert, könnte Lebensretter:in sein - nicht nur für Alfi, sondern für jeden Menschen, der darauf angewiesen ist. Deine Registrierung dauert nur wenige Minuten. Du hast es in der Hand. Teile diesen Aufruf bitte auch mit Freunden, Familie, Kollegen und in sozialen Netzwerken. Hilf uns, Alfis Held zu finden“, ruft Alfis Mutter auf.

Für die Registrierung kannst du hier ganz einfach online ein Set bestellen, das du nach dem Wangenabstrich zur Typisierung zurückschickst. Aber auch darüber sprechen kann helfen, je mehr Menschen auf Alfis Schicksal aufmerksam werden, desto eher steigen seine Chancen.