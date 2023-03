Alle für Jonathan!

Aus voller Fahrt in die Vollbremsung: So muss es sich für einen 24-Jährigen anfühlen, der aus heiterem Himmel die lebensbedrohliche Diagnose Blutkrebs erhält. Dieser junge Mann ist Jonathan aus Lübbecke, der eigentlich als internationaler Küchenmonteur durchstarten wollte. Doch aus Start wurde Stopp: Damit er weiterleben kann, benötigt Jonathan dringend eine Stammzellspende.

Man kann sich schwer vorstellen, wie es Jonathan im August ergangen sein muss. In einem Alter, in dem das Erwachsensein erst so richtig beginnt, in dem Zukunftspläne geschmiedet werden, man seinen beruflichen Weg vor sich sieht und sich Beziehungen festigen – da soll das Leben plötzlich in akuter Gefahr sein? Eine unfassbare Vorstellung, auch für seine Freundin Vica, seine Familie und seinen Freundeskreis. Doch die Realität lässt sich nicht leugnen. Nun gibt es für Jonathan statt vieler Ziele vorerst nur eines: den Blutkrebs überwinden und weiterleben.

Jonathan war auf Montage in London, als er spürte, dass irgendetwas nicht stimmt. Er fühlte sich ungewöhnlich schlapp und müde. Zurück in Deutschland wurden die Symptome immer schlimmer. Er litt unter starker Übelkeit und einem Taubheitsgefühl in den Beinen. Seine Mutter Regina fuhr ihn ins Krankenhaus. Dort wurde Jonathan gründlich untersucht. Bereits nach zwei Tagen erfuhr die Familie, dass Jonathan schwer krank ist und dass es Blutkrebs war, der die Symptome hervorgerufen hat. „Wir waren alle geschockt und konnten es gar nicht glauben,“ erinnert sich Regina. „Die zweite Hiobsbotschaft war, dass unser Sohn dringend eine Stammzellspende braucht, um überhaupt weiterleben zu können“, ergänzt Jonathans Vater. „Aber wir sind sehr positiv, halten alle zusammen und versuchen optimistisch in die Zukunft zu blicken.“

Die Hoffnung bei der Suche nach einer Stammzellspenderin oder einem Stammzellspender für Jonathan lag zunächst auf seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Johannes. Denn die Wahrscheinlichkeit, unter leiblichen Geschwistern ein passendes Match zu finden, ist statistisch am höchsten. „Ich habe mich sofort testen lassen. Mein Bruder bedeutet mir viel“, sagt Johannes. „Er ist selbst immer sehr hilfsbereit und hat ein riesiges Herz. Ich würde alles für ihn tun!“ Doch die Untersuchungen ergaben, dass Johannes nicht als Spender infrage kommt. Nun geht die Suche außerhalb der Familie weiter. Schon über 1.200 Menschen sind dem Registrierungsaufruf für Jonathan gefolgt, doch bisher war niemand mit geeigneten Gewebemerkmalen dabei.

Jonathan ist ein Beispiel dafür, dass Blutkrebs Jeden und Jede treffen kann – auch junge Menschen. Es sind aber auch junge Menschen, die besonders gut helfen können. Denn sie werden aus medizinischen Gründen besonders häufig für eine Stammzellspende ausgewählt. Sie sind meist gesund und stehen der weltweiten Suche über unsere Spenderdatei lange Zeit zur Verfügung.

Eine Registrierung ist bereits ab 17 Jahren möglich. Ab dem 18. Geburtstag darf man dann Stammzellen spenden. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Jonathan und andere Patient:innen unterstützen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/jonathan ein Registrierungsset nach Hause bestellen.

Macht mit und seid dabei: Alle für Jonathan!