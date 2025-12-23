All I want for Christmas is ...

1. Bestelle online dein Registrierungsset
Klicke auf den "Spender:in werden" Button und beantworte einige einfache Fragen und registriere dich online.
2. Abstrich machen, Set zurückschicken
Dein Wangenabstrich gibt Aufschluss darüber, ob deine Gewebemerkmale zu denen einer Patient:in oder eines Patienten passen.
3. Willkommen in der DKMS-Familie!
Nach der Analyse deiner Probe wirst du in unsere Datei aufgenommen und schenkst so Patient:innen weltweit Hoffnung.
Weihnachten ist nicht nur eine Zeit der Wünsche und des Schenkens – es ist auch ein Fest des Lebens.
Wir haben Patient:innen und Spender:innen gefragt, was sie sich wünschen.
Blutkrebs (Leukämie) ist ein Sammelbegriff für verschiedene bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems, bei denen Blutzellen entarten und sich unkontrolliert vermehren. Diese entarteten, bösartigen Zellen verdrängen die roten Blutkörperchen (Erythrozyten), die weißen Blutkörperchen (Leukozyten) und die Blutplättchen (Thrombozyten).
Rote Blutkörperchen transportieren normalerweise Sauerstoff, weiße Blutkörperchen bekämpfen Infektionen und Blutplättchen stoppen Blutungen. Werden diese gesunden Blutzellen von funktionsuntüchtigen, kranken Zellen verdrängt, kann das Blut seine lebensnotwendigen Aufgaben nicht mehr übernehmen.
Die häufigste Form von Blutkrebs ist Leukämie.
Über unser Online-Formular kannst du dir das Registrierungsset ganz bequem nach Hause schicken lassen. Mit den beigefügten Wattestäbchen nimmst du jeweils einen Abstrich deiner Wangenschleimhaut und schickst die Stäbchen samt unterschriebener Einwilligungserklärung an unser Labor zurück. Nach der Registrierung werten wir die relevanten Gewebemerkmale im Labor aus und stellen anschließend das Ergebnis der Probe pseudonymisiert für den weltweiten Spendersuchlauf zur Verfügung.
Wenn Sie das Nabelschnurblut Ihres Kindes an uns spenden und es als Transplantat freigegeben wird, werden die Daten an das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) übermittelt. Hier steht es allen Patienten weltweit als Lebenschance zur Verfügung.
Eine Registrierung als Stammzellspender:in ist eine freiwillige Leistung. Ebenso freiwillig ist es für jede:n neue:n Spender:in, die Kosten von 50 Euro für die Registrierung selbst zu übernehmen. Viele unserer Spender:innen tun dies bereits, und wir sind ihnen dafür sehr dankbar. Wir können und wollen niemanden zur Kostenübernahme verpflichten, sondern appellieren an die allgemeine Spendenbereitschaft, um unsere Datei weiter ausbauen und optimieren zu können. Grundsätzlich gilt: Wir freuen uns über jede freiwillige Spende! Denn jeder Euro hilft uns, noch mehr zweite Lebenschancen zu ermöglichen.