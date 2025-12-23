Spender:in werdenGeld spenden
All I want for Christmas ...

Schenke das Wertvollste: neue Hoffnung auf Leben.
Bestelle jetzt dein Registrierungsset, mach einen Wangenabstrich und gib Menschen mit Blutkrebs eine zweite Lebenschance.
Spender:in werden
Alle 12 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs.
Deshalb ist deine Registrierung vor Weihnachten so wichtig: Ein paar Minuten deiner Zeit können Leben retten – wertvoller kann ein Geschenk nicht sein.


Lebenschance schenken – so einfach geht’s:

Handy mit Registrierung bei DKMS

1. Bestelle online dein Registrierungsset

Klicke auf den "Spender:in werden" Button und beantworte einige einfache Fragen und registriere dich online.

Spenderin Laura macht einen Wangenabstrich

2. Abstrich machen, Set zurückschicken

Dein Wangenabstrich gibt Aufschluss darüber, ob deine Gewebemerkmale zu denen einer Patient:in oder eines Patienten passen.

Eine Frau hält ein gelbes Schild

3. Willkommen in der DKMS-Familie!

Nach der Analyse deiner Probe wirst du in unsere Datei aufgenommen und schenkst so Patient:innen weltweit Hoffnung.

Du kannst Blutkrebspatient:innen eine Chance auf Leben geben.
Jetzt registrieren


All I want for Christmas is ...

Weihnachten ist nicht nur eine Zeit der Wünsche und des Schenkens – es ist auch ein Fest des Lebens.
Wir haben Patient:innen und Spender:innen gefragt, was sie sich wünschen.

Kiras Wunschzettel
Mats & Lucas Wunschszettel.
Monas Wunschzettel
Claras Wunschzettel
Häufig gestellte Fragen
Was ist Blutkrebs?

Blutkrebs (Leukämie) ist ein Sammelbegriff für verschiedene bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems, bei denen Blutzellen entarten und sich unkontrolliert vermehren. Diese entarteten, bösartigen Zellen verdrängen die roten Blutkörperchen (Erythrozyten), die weißen Blutkörperchen (Leukozyten) und die Blutplättchen (Thrombozyten).

Rote Blutkörperchen transportieren normalerweise Sauerstoff, weiße Blutkörperchen bekämpfen Infektionen und Blutplättchen stoppen Blutungen. Werden diese gesunden Blutzellen von funktionsuntüchtigen, kranken Zellen verdrängt, kann das Blut seine lebensnotwendigen Aufgaben nicht mehr übernehmen.

Die häufigste Form von Blutkrebs ist Leukämie.

Wie funktioniert die Registrierung?

Über unser Online-Formular kannst du dir das Registrierungsset ganz bequem nach Hause schicken lassen. Mit den beigefügten Wattestäbchen nimmst du jeweils einen Abstrich deiner Wangenschleimhaut und schickst die Stäbchen samt unterschriebener Einwilligungserklärung an unser Labor zurück. Nach der Registrierung werten wir die relevanten Gewebemerkmale im Labor aus und stellen anschließend das Ergebnis der Probe pseudonymisiert für den weltweiten Spendersuchlauf zur Verfügung.

Kann ich auch nur für eine bestimmte Person spenden?

Wenn Sie das Nabelschnurblut Ihres Kindes an uns spenden und es als Transplantat freigegeben wird, werden die Daten an das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) übermittelt. Hier steht es allen Patienten weltweit als Lebenschance zur Verfügung.

Muss ich die Registrierungskosten selbst übernehmen?

Eine Registrierung als Stammzellspender:in ist eine freiwillige Leistung. Ebenso freiwillig ist es für jede:n neue:n Spender:in, die Kosten von 50 Euro für die Registrierung selbst zu übernehmen. Viele unserer Spender:innen tun dies bereits, und wir sind ihnen dafür sehr dankbar. Wir können und wollen niemanden zur Kostenübernahme verpflichten, sondern appellieren an die allgemeine Spendenbereitschaft, um unsere Datei weiter ausbauen und optimieren zu können. Grundsätzlich gilt: Wir freuen uns über jede freiwillige Spende! Denn jeder Euro hilft uns, noch mehr zweite Lebenschancen zu ermöglichen.

Bereit? Dann registriere dich jetzt und werde Lebensretter:in.
Jetzt registrieren

Weitere Möglichkeiten zu schenken

Du kannst die DKMS auf vielfältige Weise unterstützen und damit vielen Blutkrebspatient:innen neue Hoffnung auf Leben schenken.
Überzeuge deine Freund:innen
Registrierungsaktion organisieren
Geldspende
Unternehmenspartnerschaften
Zeige alle
Aktiv werden
