Ein bisschen Magie für Lilly

Bis vor wenigen Wochen lag das Glück für Lilly (17) auf dem Rücken der Pferde. Nun hat Glück für sie eine neue Bedeutung bekommen. Denn Lilly hat Blutkrebs und benötigt die Stammzellen ihres genetischen Zwillings, den wir mithilfe ihrer Familie und Freund:innen suchen. In der Familie gibt es leider kein passendes Match für Lilly, obwohl ihre Schwester Lena-Sophie sogar schon einem Menschen mit Blutkrebs ihre Stammzellen gespendet hat. Deshalb: Lass dich registrieren! Unsere Aktion für Lilly und andere findet online und vor Ort in Uetze statt. Doch von Anfang an ...

Lilly wohnt in Hannover und damit im Herzen des Pferdelandes Niedersachsen. Kein Wunder also, dass sie das Reiten liebt und in die edlen Vierbeiner ganz vernarrt ist. Die kreative und talentierte Schülerin stellt sogar selbst Hobby Horses her und verkauft sie. Lillys Lebenstraum ist es, einmal ein eigenes Pferd zu besitzen. Sie hat sich schon einen genauen Plan gemacht, wie sie das Ganze sowohl finanziell als auch zeitlich umsetzen kann. Doch dieser Traum ist aktuell auf Eis gelegt, denn seit einigen Wochen ist Lilly im Krankenhaus.

Es begann mit Kopfschmerzen, Lilly fühlte sich niedergeschlagen. Dann kam eine Mandelentzündung hinzu und ihre Lymphknoten schwollen stark an. Bei der Entfernung der Zahnspange war es Lillys Kieferorthopäde, der ihr wegen des Verdachts auf einen Virus zu einem weiteren Arztbesuch riet. Lillys Hausärztin nahm ihr Blut ab – dann ging es ganz schnell: Am selben Abend rief die Ärztin an und teilte der Familie ihren Verdacht auf Leukämie mit. Die 17-Jährige kam sofort ins Krankenhaus, wo umgehend die Chemotherapie eingeleitet wurde.

Schon vor der schockierenden Diagnose war der Blutkrebs ein Thema in Lillys Leben. Ein Klassenkamerad verstarb daran im letzten Jahr. Deshalb wissen Lilly und ihre Freund:innen, wie ernst die Erkrankung ist. Aber Lilly weiß auch, dass es Hoffnung gibt, denn vor rund drei Monaten spendete ihre ältere Schwester Lena-Sophie (23) Stammzellen und rettete so einem von Blutkrebs betroffenen Menschen das Leben. „Es ist ein bisschen magisch, dass die Medizin solche Dinge möglich macht“, sagt Lena-Sophie. „Und es ist ein unbeschreiblich tolles Gefühl, eine Chance auf Leben zu schenken. Wir alle können solche kleinen Wunder möglich machen, indem wir uns bei der DKMS registrieren lassen.“

Gib Lilly und anderen Menschen mit Blutkrebs die Chance auf ein bisschen Magie und werde potenzielle:r Stammzellspender:in! Die Registrierung ist ganz einfach – und du hast zweifach Gelegenheit dazu: Bestell dir entweder online ein Registrierungsset unter http://www.dkms.de/hilf-lilly oder komm am Samstag, dem 18. November zwischen 13 und 17 Uhr zur Vor-Ort-Registrierungsaktion am Gymnasium Uetze, Marktstraße 71, 31311 Uetze. Auch Geldspenden helfen Leben retten, denn jede Registrierung kostet die DKMS 40 Euro. Weitere Infos findest du hier.