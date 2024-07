Gemeinsam tackeln wir Blutkrebs!

Seit Beginn der Season 2024 ist die DKMS stolzer Partner der European League of Football, die sich nun auch auf die Fahnen geschrieben hat: Wir tackeln gemeinsam Blutkrebs!

Schon in den letzten Jahren hat sich gezeigt: Die American Football-Community und die DKMS, das ist ein perfektes Match! Ob nach dem Registrierungsaufruf durch ranNFL mit tausenden neuen potenziellen Stammzellspender:innen für Football-Fan und Patient Jens oder im Rahmen von Registrierungsaktionen bei Spielen in ganz Deutschland – die Fans und Teams machen sich immer stark, um an Blutkrebs erkrankten Menschen eine zweite Lebenschance zu ermöglichen.

Einen besonderen Anlass bietet die ELF zusammen mit uns am Gameday 12 der aktuellen Saison 2024. Den Spieltag trägt die Liga offiziell im Namen der DKMS aus und wirbt um mehr Menschen, die sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren. Die sieben deutschen Teams der europäischen Liga werden an fünf Spielorten (10. & 11. August 2024) in ganz Deutschland die Gelegenheit bieten, sich direkt vor Ort an den Registrierungsständen in wenigen Minuten in unsere Datenbank aufnehmen zu lassen.

Danach sind wir am 21. & 22. September beim Family Fest und beim Championship Game der European League of Football in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen mit von der Partie und sorgen dort dafür, gemeinsam mit der Community Blutkrebs zu tackeln – ganz gemäß dem Motto: Football is family!

Ihr seid leider nicht vor Ort? Dann könnt ihr euch bereits jetzt hier ein Registrierungsset kostenlos und bequem nach Hause bestellen und so vielleicht schon bald Lebensretter:in werden.