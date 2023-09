Für ein Leben ohne ständige Bluttransfusionen

Schnelle Erschöpfung, immer wieder Bluttransfusionen, höhere Anfälligkeit für Infektionen – das ist der aktuelle Alltag der 41-jährigen Madeleine aus Tübingen. Sie leidet an aplastischer Anämie, einer Erkrankung, bei der das Knochenmark zu wenig Blutzellen bietet. Eine Heilung ist möglich durch eine Stammzellspende. Doch dafür braucht es einen „genetischen Zwilling“ als Lebensretter:in. Ein erster Schritt dazu ist die Registrierung als Stammzellspender:in. Am besten sofort.

Willensstark, sportlich und emphatisch. So beschreiben Freunde und Familie Madeleine, eine junge Frau, die als sechs Monate altes Baby aus Südkorea heraus nach Deutschland adoptiert wurde. Aufgewachsen in einer liebevollen familiären Umgebung, zog es sie jedoch bald hinaus in die weite Welt: Länder zu bereisen, fremde Kulturen zu erfahren und viele Menschen kennenzulernen sind ihre Antriebsfedern, daraus zieht sie Energie, genießt und schätzt es. Doch dieser Weg ist steinig geworden, so sehr, dass ein Weitergehen nahezu unmöglich erscheint. Denn seit mehr als zehn Jahren weiß Madeleine, dass sie krank ist: Zunächst wurde bei einer Routineuntersuchung beim Frauenarzt festgestellt, dass die Anzahl der Thrombozyten (Blutplättchen) zu niedrig war. Einige Jahre später stand dann fest: Es handelte sich um die seltene Erkrankung aplastische Anämie. Immunsuppression und Bluttransfusionen halfen anfänglich, doch inzwischen ist die Anämie so weit fortgeschritten, dass Madeleine eine Stammzellspende benötigt, um zu überleben.

Die Suche nach einem oder einer geeigneten Spender:in gestaltet sich allerdings schwierig, der „genetische Zwilling“ konnte trotz weltweiter Suche unter potenziellen Stammzellspender:innen bisher nicht gefunden werden. Deshalb haben Madeleines Freund:innen gemeinsam mit der DKMS eine Online-Registrierungsaktion gestartet. „Unsere Joo, wie wir sie nennen, ist nicht nur eine Freundin für uns, sie ist Teil unserer Familie“, sagen ihre Freund:innen. „Mit ihr kann man Pferde stehlen. All das wird leider immer schwieriger für sie, da sie durch ihre Krankheit schnell erschöpft ist. Aktuell kann Madeleine ihren Alltag zwischen den Bluttransfusionen zwar noch einigermaßen normal meistern, doch ihr Zustand verschlechtert zusehends. Es schmerzt, das zu erleben und so wenig dagegen tun zu können.“ Deswegen ruht ihre Hoffnung darauf, dass sich so viele Menschen wie möglich, vor allem auch solche mit koreanischen Wurzeln, als Stammzellspender:in registrieren. Die Wahrscheinlichkeit, eine:n passende:n Spender:in zu finden, ist in der eigenen Ethnie tatsächlich am größten. Daher bitten die Initiator:innen, den Aufruf umfangreich zu teilen.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann ihr und anderen Patient:innen helfen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/madeleine die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einwilligungserklärung kann jede:r nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.

Übrigens: Auch Geldspenden helfen Leben zu retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jeden Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen.