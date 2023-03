Alle für Achim

Normalerweise beschäftigt sich Achim mit der Vermessung der Welt. Drunter macht es ein Wissenschaftler für Geomagnetismus nicht. Dass sich das Magnetfeld der Erde ändert und Navigationskarten für die Luft- und Schifffahrt angepasst werden müssen, ist für ihn nichts Besonderes. Doch jetzt steht die Welt, die er so gut kennt, für Achim plötzlich still. Am 8. August erfuhr er, dass er unter akuter myeloischer Leukämie leidet und eine Stammzellspende benötigt.

Achim ist ein kluger Kopf und ein starker Typ. Ganz Wissenschaftler hat er die Erkrankung angenommen, sich in die Materie eingearbeitet und bringt zu seinen Arztterminen sogar selbst erstelle Blutkurven mit. Gerade hat der 38-Jährige seine Chemo begonnen. Er hat sich gut vorbereitet auf die belastende Behandlung, sammelt Erinnerungen und verbringt viel Zeit mit seiner kleinen Tochter. Er nimmt all seine Energie mit in die Therapie. Er will stark sein – für sich, für seine Partnerin Angelika und für die einjährige Ronja.

Eigentlich wollte der junge Vater während seiner Elternzeit mit Angelika und Ronja im Wohnmobil durch die Welt reisen. Liebevoll hat er das 40 Jahre alte Gefährt überholt, vorbereitet und babytauglich gemacht. Das Werkeln ist eines von Achims Steckenpferden. Neben dem Oldtimer baut er gemeinsam mit seinem Vater eine alte DDR-Datsche wieder auf. Seine Freunde beschreiben ihn als begeisterungsfähig und an den verschiedensten Dingen interessiert. „Wenn Achim etwas für sich entdeckt hat, dann folgt er seinem Herzen“, sagt ein Mitbewohner der Berliner WG, in der Achim mit seiner kleinen Familie normalerweise lebt.

Nun sind erstmal alle Herzensprojekte auf Eis gelegt. Die Familie ist vorübergehend zu den Großeltern nach Baden-Württemberg gezogen, die sie nun tatkräftig unterstützen. „Achim wurde inzwischen stationär aufgenommen für die Induktionschemo, die die Zahl der Tumorzellen senken und sein Blutbild normalisieren soll“, berichtet Angelika. „Wenn es gut läuft kann er sich in zwei bis drei Monaten einer Stammzelltransplantation unterziehen, denn die benötigt er unbedingt.“ Angelika und Achim wünschen sich nur, alles gut zu überstehen. „Wir sind dankbar für jeden Tag und hoffen, dass wir bald wieder gemeinsam schöne Dinge erleben und Zeit miteinander verbringen können“, sagt sie. Die akute myeloische Leukämie ist eine sehr ungünstige Form der Krankheit, die eine sofortige Chemotherapie und eine anschließende Stammzelltransplantation als einzigen Ausweg lässt.

Achim braucht dringend Menschen, die ihm dabei helfen, stark zu bleiben. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich mit wenigen Klicks die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen und Achim und anderen Patient:innen mit Blutkrebs vielleicht das Leben retten.