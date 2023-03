Ja, ich will – leben und lieben

Eigentlich sollte Alla auf Wolke 7 schweben, denn erst Anfang Mai sagte sie vor dem Traualtar zu ihrem Mann Reiner „Ja, ich will“. Doch nun braucht die liebevolle Mutter zum Überleben dringend eine Stammzellspende, denn sie ist an Blutkrebs erkrankt. Ihre Familie und der Freundeskreis organisieren mit uns eine Online-Registrierungsaktion für Alla. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin werden.

Alla liebt es, anderen Menschen zu helfen und für sie da zu sein. Ihr Beruf ist gleichzeitig ihre Berufung. Als medizinische Fachangestellte hilft sie kranken und bedürftigen Menschen. Aufgrund ihrer warmherzigen und liebevollen Art wird sie von allen geschätzt und geliebt. Ende 2019 erreichte Alla ein Hilferuf. Ein kleiner Junge war in der Nachbarschaft an Blutkrebs erkrankt und suchte seinen genetischen Zwilling. Selbstverständlich half Alla sofort bei der Registrierungsaktion. „Als Mutter zweier Töchter kann ich mir sehr gut vorstellen, welche Ängste die Familie durchstehen musste“, sagt Alla. Für den kleinen Jungen wurde die lebensrettende Stammzellspende gefunden. Doch nur kurze Zeit später fühlte sich Alla erschöpft und schwach. Ein Blutbild brachte schließlich die schockierende Diagnose hervor – Alla hat Blutkrebs. Doch aufgeben kann und will Alla nicht. Sie kämpft sich trotz Schmerzen und Ängste durch die Chemotherapien. Nach acht langen Monaten gilt sie schließlich als geheilt.

Noch mit Glatze, wie Alla selbst sagt, trifft sie auf die Liebe ihres Lebens, Reiner. Das Paar schmiedet sofort Pläne für die Zukunft und als Patchworkfamilie genießen sie mit ihren Kindern Regina, Jenny, Moritz und Bastian das Glück. Doch das Schicksal fordert Alla ein weiteres Mal heraus. Im April erhält sie erneut die Diagnose Blutkrebs. Nur durch eine Stammzellspende kann Alla gesund werden und überleben. Für Reiner steht sofort fest, dass er an der Seite von Alla kämpfen und sie unterstützen wird.

Nur zwei Tage nach der erneuten Diagnose macht er seiner Traumfrau einen Heiratsantrag. Anfang Mai wird die Hochzeit gefeiert und das Paar schwört, auf immer und ewig zusammen zu sein. „Ich möchte mit Alla alt werden, das Leben genießen, reisen und alltägliche Dinge erleben. Meine wundervolle Ehefrau hat bereits einmal den Krebs besiegt. Zusammen schaffen wir es erneut“, sagt Reiner.

Helferin Alla, die sich aufopfernd um andere kümmert, ist nun selbst auf Hilfe angewiesen. Ohne die Hilfe einer fremden Person und deren Stammzellspende, wird Alla nicht mehr gesund. „Wir brauchen unsere Mama. Ein Leben ohne sie, können sich meine Schwester und ich nicht vorstellen. Fünf Minuten dauert es, bis man sich registriert hat. Leben retten kann so einfach sein. Bitte registriert euch, denn wenn ihr nicht registriert seid, könnt ihr auch nicht als Spenderin oder Spender gefunden werden. Nutzt eure Netzwerke und teilt diesen Aufruf. Wir danken euch von Herzen“, appelliert Tochter Regina (22).

Du bist gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt? Dann kann deine Registrierung als Stammzellspender:in für Alla vielleicht die zweite Chance auf Leben bedeuten! In jedem Fall schenkt sie Hoffnung für alle Betroffenen auf der Welt. Lass dich jetzt registrieren.