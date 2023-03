Nadine möchte weiter Träumen

Nadine bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Die 41-jährige Altenpflegerin nimmt das Leben, wie es kommt und baut aus den Steinen, die ihr in den Weg gelegt werden lieber ein Haus, als sich von ihnen ausbremsen zu lassen. Einen Stein jedoch kann sie nicht alleine aufheben: den Blutkrebs. Seit der Diagnose im April ist klar, dass nur eine Stammzellspende ihr Leben retten kann. Nun sind potenzielle Lebensretter gesucht: Alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, können helfen - mit einer Registrierung.

Ihre Freunde wissen, was sie an Nadine haben. Sie liebt es, einfach nur mit ihnen zusammen zu sein und das Leben zu feiern. Sie verbringt gerne Zeit mit ihrer 16-jährigen Tochter und ihrem Hund und ist stets neugierig auf neue Orte, Menschen und Momente. Für ihre Zukunft hat sie noch viele Pläne: Reisen, ein Haus am Meer oder ein Wohnmobil – Träume, die für die stets optimistische Macherin in weite Ferne gerückt sind.





Im März begann Nadine, unter einer ungewohnten Müdigkeit zu leiden. Zudem bekam sie immer wieder unerklärliches Fieber. Eine Blutbilduntersuchung brachte im April die schockierende Diagnose: Leukämie. Nadine, der zuvor keine Herausforderung zu groß war, ist nun machtlos. Es fällt ihr unglaublich schwer zu ertragen, dass sie nun keine Kontrolle mehr über ihr Leben hat, sie erlebt Momente voller Angst und Verzweiflung.

Doch Nadine wäre nicht Nadine, wenn sie in einem solchen Tief gefangen bliebe. „Ich möchte wieder gesund werden, ein neues Leben beginnen, für mein Kind und meine wahren Freunde da sein“, schreibt sie auf ihrer Facebook-Seite. Was wahre Freundschaft bedeutet, erfährt Nadine in diesen schweren Zeiten auf schönste Weise, denn der Kreis an Unterstützern ist riesig: Alte Freunde sind zurückgekommen, neue dazu. Sie alle fühlen und hoffen mit ihr, wollen für sie da sein und motivieren aktuell so viele Menschen wie möglich, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen. Denn noch ist das passende Match für Nadine nicht gefunden, und nur mit einer Stammzelltransplantation kann sie wieder gesund werden und sich ihre Lebensträume erfüllen.





„Es ist ergreifend, wieviel in den Menschen steckt, wenn es darum geht, einem anderen in so einer Situation Kraft und Halt zu geben“, sagen die Freund:innen von Nadine. Sie unterstützen wo sie können und machen ihr Umfeld mobil in Sachen Registrierung. Die Botschaft Ihrer Freund:innen: „Es ist gratis, ganz einfach und für jeden möglich, ein Leben zu retten. Es kann jeden treffen und jeder wäre dankbar, wenn bereits ein passender Spender registriert wäre, statt erst in einer solchen Situation darauf warten und hoffen zu müssen. Je mehr Registrierungen, umso weniger Ängste und Leid für die Betroffenen.“

Nadine, die immer mit ihrer offenen und hilfsbereiten Art für andere da ist, weiß, dass das Leben aus Geben und Nehmen besteht. „Ich würde auch für dich spenden“, sagt sie.