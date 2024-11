Die DKMS und der FC OneFootball, die Icon League Mannschaft der bekannten Fußball-Plattform OneFootball, starten eine wegweisende Partnerschaft unter dem Motto „Rot gegen Blutkrebs“. Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen der Solidarität für Blutkrebspatient:innen weltweit und gegen Blutkrebs – und bringen das Thema Stammzellspende auf diese neue junge Bühne des Sports, der von Toni Kroos und Elias Nerlich gegründeten Icon League.

Der FC OneFootball

Startschuss: Letzter regulärer Spieltag am 25. November in Düsseldorf

Der offizielle Beginn der Partnerschaft beginnt am 25. November beim letzten regulären Spieltag der Icon League in Düsseldorf. Dort werden wir mit einer aufmerksamkeitsstarken Aktion vor Ort, digital und im Livestream auf das lebenswichtige Thema Stammzellspende hinweisen. Die Spieler und das gesamte Team des FC OneFootball setzen ein starkes Signal und ermutigen Fans und Zuschauer:innen, sich als potenzielle Stammzellspender:innen bei der DKMS zu registrieren.

Höhepunkt: Icon League Finale am 15. Dezember in München

Das Highlight der Aktion erwartet uns beim großen Finale der Icon League am 15. Dezember im SAP Garden in München. Die Bühne könnte nicht größer sein: Im Rahmen eines packenden Finales trifft der Sport auf einen starken Appell für Solidarität und Engagement gegen Blutkrebs. Vor Ort, digital und im Stream wird die wichtige Botschaft verbreitet, während Fans die Möglichkeit haben, sich direkt vor Ort oder online bei der DKMS registrieren zu lassen – und so Patient:innen weltweit Hoffnung zu schenken.

So kannst du aktiv werden:

1. Bestell dir ein kostenloses Registrierungsset!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Jede und jeder einzelne zählt, also bestelle hier dein Registrierungsset direkt zu dir nach Hause. Wichtig:

Deine Registrierung ist freiwillig Eine Registrierung bei uns ist, ebenso wie eine eventuelle Stammzellspende, immer freiwillig. Wir freuen uns, wenn ihr euch aufgrund dieser Aktion bewusst zu einer Registrierung entschließt und euch mit unserem lebenswichtigen Thema auseinandersetzt.

Sende dein Registrierungsset zurück Bitte beachtet: Nur zurückgesendete Registrierungssets und ernstgemeinte Registrierungen helfen der Aktion und damit Patientinnen und Patienten, die dringend auf eine Stammzellspende angewiesen sind.

2. Spread the word: Mach Lärm und trag die Botschaft weiter

Du bist schon registriert oder kannst es aus verschiedenen Gründen nicht? Trotzdem bist du ein wichtiger Teil der Aktion und kannst dabei sein! Mach Lärm für die DKMS. Beteilige dich auf Social Media – teile, like und kommentiere unsere Beiträge. Sprich im Familien-, Freundes- und Kollegenkreis über die Aktion. Damit sorgen wir alle dafür, dass so viele Menschen wie möglich von unserer Mission erfahren.

3. Setz dich nachhaltig ein

Es gibt viele Möglichkeiten uns auch langfristig zu unterstützen und dadurch zu helfen, mehr zweite Lebenschancen zu geben. Eine Übersicht gibt es hier!

Ganz einfach dein Registrierungsset zu dir nach Hause bestellen – und zurücksenden nicht vergessen! Jetzt registrieren

Die Botschaft lautet: Rot gegen Blutkrebs – Alle können mitmachen und mithelfen, denn nur gemeinsam sind wir stark

Wir freuen uns, diese Partnerschaft gemeinsam mit dem FC OneFootball – dem Community-Team der Icon League – ins Leben zu rufen und laden alle ein, sich der Mission „Rot gegen Blutkrebs“ anzuschließen. Denn jede und jeder Einzelne kann mit seinem Engagement Leben retten.

Lasst uns zusammen stark sein – auf und neben dem Spielfeld!