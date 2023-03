Rette unsere Mama Melanie!

Melanie ist Familienmanagerin, Kindertaxi, Terminkoordinatorin und Vokabeltrainerin. Und vor allem ist die 43-Jährige eine Frau, die das Leben in und mit ihrer Familie liebt. Das ist jetzt akut in Gefahr, Melanie ist schwer krank. Ihre Diagnose: akute myeloische Leukämie, Blutkrebs. Ohne eine Stammzellspende eines „genetischen Zwillings“ besteht kaum Hoffnung auf Heilung. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin von Melanie werden.

Was macht ein Ehemann, dessen Frau sehr plötzlich schwer krank wird und mit dem Tod ringt? Die dringend die Hilfe eines Menschen braucht, den sie gar nicht kennt und von dem nicht klar ist, ob er existiert. Für Tobias, Ehepartner von Melanie, gibt es darauf nur eine Antwort: Hilfe organisieren. Schnell. Gemeinsam mit der DKMS. Denn er weiß genau, wovon er spricht.

Tobias hat bereits Stammzellen für einen Patienten in den USA gespendet. Vor Jahren ließ er sich aufgrund eines Aufrufs bei seinem Arbeitgeber registrieren. „Der Sohn eines Kollegen war an Blutkrebs erkrankt. Für ihn wurde ein Stammzellspender gesucht. Ich habe erlebt, wie sehr der Vater um seinen Sohn kämpfte. Das hat uns alle damals sehr bewegt. Es war selbstverständlich für mich, mich registrieren zu lassen“, sagt Tobias. 2005 erhielt er den Anruf der DKMS, dass seine Stammzellen mit einem Patienten aus den USA übereinstimmten. Er zögerte keine Sekunde und half mit seiner Spende, ein Leben zu retten. „Was sind schon ein paar Stunden meiner Zeit für die Spende im Vergleich zu einem gesunden Leben“, erklärt er.

Jetzt gilt es, für seine Frau und Mutter der gemeinsamen Söhne Robin und Kelvin, einen solchen Lebensretter oder eine Lebensretterin zu finden. Seit dem 19. September 2022 ist Melanie im Krankenhaus, nur wenige Tage später erhielt sie die Diagnose und wusste, dass nur eine Stammzellspende Heilung bedeuten könnte: „Ich muss wieder gesund werden, denn ich möchte meine Jungs aufwachsen sehen. Mit meinem Mann Tobias, den ich in der Schule bereits kennen und lieben gelernt habe, möchte ich alt werden. Daher bitte ich dringend um Hilfe. Lasst Euch registrieren! Vielleicht seid Ihr das passende Match für mich oder einen anderen Patienten“. Um die Suche nach einem „genetischen Zwilling“ für Melanie zu unterstützen, rufen Familie und Freund:innen gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenzielle Stammzellspender:in registrieren zu lassen.

Das geht schnell und einfach, und es kann für den Einen oder die Eine die Chance sein, wieder gesund zu werden!