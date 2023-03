Rettet den Retter

Matthias macht gerne Menschen glücklich. In seinem Job verkauft er feine Süßigkeiten, in seiner Freizeit ist er bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv oder werkelt und bastelt für Freunde und Familie. Doch jetzt kann Matthias die liebsten Menschen um sich herum nur noch glücklich machen, indem er wieder gesund wird. Denn Matthias hat Blutkrebs, er benötigt eine Stammzellspende zum Überleben.

Matthias, von allen nur Matten genannt, ist ein wahrer Freund in allen Lebenslagen. Er hilft da, wo helfende Hände nötig sind. Für seine handwerklichen Fähigkeiten ist er bekannt und geschätzt und hat schon so manche Renovierungsarbeiten mit Freunden gemeistert. Er braucht immer etwas zum Basteln und bringt die Augen seiner Kinder Neele (2) und Moritz (6 Monate) oft zum Strahlen, wenn er wieder etwas für sie gebaut hat. Auch im Job versüßt Matthias Menschen den Tag, denn er betreibt mit seiner Familie Arko Filialen und verkauft dort Pralinen, Schokolade, Gebäck und Kaffee. Nun hofft Matthias auf sein eigenes Glück, denn der 39-Jährige erhielt bei einer Routineuntersuchung aus heiterem Himmel die schreckliche Diagnose Blutkrebs. Er benötigt dringend die Stammzellspende seines „genetischen Zwillings“, um gesund zu werden und weiter für seine Frau Martina und seine Kinder da sein zu können.





Da die weltweite Suche nach einem Match bislang erfolglos war, setzen Matthias‘ Familie und sein Freundeskreis alle Hebel in Bewegung, um die sprichwörtliche Stecknadel im Heuhaufen zu finden. Dazu haben sie gemeinsam mit uns eine Online-Aktion gestartet. Denn obwohl bei uns bereits 11.500.000 Menschen registriert sind, gibt es noch immer für eine:n von zehn Blutkrebspatient:innen in Deutschland keine passende Stammzellspenderin oder keinen passenden Stammzellspender. Auch die Kamerad:innen bei der Freiwilligen Feuerwehr Alveslohe setzen sich für ihren Matten ein: „Rette den Retter“, rufen sie auf ihrer Webseite auf. Julian Rosenberg, Stellvertretender Gemeindewehrführer fährt seit vielen Jahren zusammen mit Matthias zu Einsätzen und weiß, was die Feuerwehr an ihm hat. „Matthias ist der liebenswerteste, fröhlichste und vor allem treueste Wegbegleiter, den man kennt. Er ist einfach ein Freund zum Pferdestehlen. Er, der immer für andere da ist, der aktiv beim Löschen, Bergen und Retten unterstützt, muss nun selbst gerettet werden.“ Julian bittet: „Registriert euch deshalb und teilt diesen Aufruf mit eurem Freundeskreis, Arbeitskolleg:innen und anderen Netzwerken.“

Wer selbst zur Retterin oder zum Retter werden möchte, muss nicht unbedingt zur Feuerwehr gehen: Wenn du gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt bist, bestell dir einfach über www.dkms.de/matthias ein Registrierungsset nach Hause. Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung kannst du ganz einfach und schnell selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und so vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin von Matthias oder anderen Blutkrebspatient:innen werden. Alle Infos zum Thema Stammzellspende findest du hier: https://www.dkms.de/rund-um-die-spende