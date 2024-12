Gemeinsam tacklen wir Blutkrebs!

Egal ob in der European League of Football (ELF) oder bei ran NFL – schon in den vergangenen Jahren hat die Football-Community bewiesen, wie stark ihr Zusammenhalt beim Einsatz gegen Blutkrebs ist. RTL NFL ruft die Football-Family nun auf, sich ebenfalls als potenzielle Stammzellspenderin oder -spender bei der DKMS zu registrieren.

Minnesota-Fan Rafael konnte bereits Leben retten

Dass es funktionieren kann, von Fan zu Fan Leben zu retten, hat der 27-jährige Rafi aus München vor gut drei Jahren unter Beweis gestellt. Der leidenschaftliche Beachvolleyballer hat im März 2020 seinem genetischen Zwilling Mike aus den USA Stammzellen gespendet, durch die der heute 61-jährige Football-Fan aus Rochester, Minnesota, seine Blutkrebserkrankung überlebt hat. 2022 konnten die beiden sich sogar in den Vereinigten Staaten zum ersten Mal persönlich treffen. Ein unvergessliches Erlebnis für sie: „Die Verbindung, die man zu seinem genetischen Zwilling hat, ist absolut einzigartig“, so Rafi. Seitdem sind die beiden regelmäßig in Kontakt. Auch Mikes Besuch in Deutschland ist bereits in Planung. Andere Football-Fans ermutigt Rafi, sich mit dem Thema Stammzellspende auseinanderzusetzen und sich ebenfalls zu registrieren. „Ich bin mir sicher, dass wir so ganz leicht noch Menschen für den Kampf gegen Blutkrebs gewinnen können.“

Mike und Rafi beim Spiel der Minnesota Vikings

Registrierungsset bestellen und Blutkrebs tacklen

Bestellt euch hier kostenlos und in wenigen Schritten ein Registrierungsset nach Hause. Damit drei Wangeninnenabstriche mache, zurück in den Umschlag mit den Stäbchen und samt unterschriebener Erklärung kostenlos zurück an die DKMS schicken – schon könnt ihr zum Lebensretter oder zur Lebensretterin für an Blutkrebs erkrankte Menschen wie den 16-jährigen Jason werden.

So einfach geht’s: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

Eine Registrierung als Stammzellspender:in ist bedeutsamer als je zuvor. Weltweit erkrankt alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs, in Deutschland alle 12 Minuten – für viele ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung.



1. Bestell dir ein kostenloses Registrierungsset!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Jede und jeder einzelne zählt, also bestelle hier dein Registrierungsset direkt zu dir nach Hause. Wichtig:

Deine Registrierung ist freiwillig Eine Registrierung bei uns ist, ebenso wie eine eventuelle Stammzellspende, immer freiwillig. Wir freuen uns, wenn ihr euch aufgrund dieser Aktion bewusst zu einer Registrierung entschließt und euch mit unserem lebenswichtigen Thema auseinandersetzt.

Sende dein Registrierungsset zurück Bitte beachtet: Nur zurückgesendete Registrierungssets und ernstgemeinte Registrierungen helfen der Aktion und damit Patientinnen und Patienten, die dringend auf eine Stammzellspende angewiesen sind.

2. Spread the word: Mach Lärm und trag die Botschaft weiter

Du bist schon registriert oder kannst es aus verschiedenen Gründen nicht? Trotzdem bist du ein wichtiger Teil der Aktion und kannst dabei sein! Mach Lärm für die DKMS. Beteilige dich auf Social Media – teile, like und kommentiere unsere Beiträge. Sprich im Familien-, Freundes- und Kollegenkreis über die Aktion. Damit sorgen wir alle dafür, dass so viele Menschen wie möglich von unserer Mission erfahren.

3. Setz dich nachhaltig ein

Es gibt viele Möglichkeiten uns auch langfristig zu unterstützen und dadurch zu helfen, mehr zweite Lebenschancen zu geben. Eine Übersicht gibt es hier!

Ganz einfach dein Registrierungsset zu dir nach Hause bestellen – und zurücksenden nicht vergessen! Jetzt registrieren

Die Botschaft lautet: Alle können mitmachen und mithelfen, denn nur gemeinsam sind wir stark

Wichtig zu wissen: Allein in diesem Jahr werden aus Altersgründen rund 135.000 Menschen aus unserer Datei ausscheiden; Tendenz steigend. Denn ab dem 61. Geburtstag ist es nicht mehr möglich, bei den internationalen Suchregistern als Spender:in gelistet zu sein. Spendernachwuchs wird deshalb dringend gesucht. Idealerweise übernehmen junge Menschen mit ihrer Registrierung den Staffelstab.

Herzlichen Dank für die Unterstützung!