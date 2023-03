Sandra benötigt dringend Hilfe!

Sandra (33) aus dem niedersächsischen Springe ist eine selbstbewusste, kreative und offenherzige Powerfrau. Sie genießt es, mit ihrem Ehemann Philipp, ihren beiden Töchtern Yuna und Aurora und Familienhund Blue in der Natur unterwegs zu sein. Als großer Science-Fiction- und Fantasy-Fan lässt sie sich auch gerne in ausgedachte Welten entführen – beispielsweise in die von „Star Wars“. Wenn sie sich nicht um ihre Kids kümmert oder mit der Nase in ein Buch vertieft ist, lebt die junge Frau ihre Kreativität beim Nähen und Sticken aus. So füllt Sandra ein erfülltes Leben – bis im Dezember 2021 schlagartig Risse in die heile Welt der Familie kommen. Ihre Jüngste ist noch keine sechs Monate alt, als Sandra vermehrt unter starken Gelenkschmerzen leidet und sich andauernd erschöpft fühlt.





Nach dem Besuch beim Arzt werden die Beschwerden stärker und stärker, die Untersuchungen lassen nichts Gutes erahnen – im April 2022 steht schließlich fest: Sandra leidet an AML, Akuter Myeloischer Leukämie. Für die zweifache Mutter beginnt damit der Kampf gegen den Blutkrebs. Die „Sternenkriegerin“ startet zunächst in die lebensrettende Chemotherapie. Dabei ist es für sie am schlimmsten, von ihrem Ehemann, ihren beiden Töchtern und Familienhund Blue getrennt zu sein. Doch alles muss schnell gehen. Die Behandlung startet sofort und für eine richtige Verabschiedung von ihrer Familie bleibt keine Zeit. Fünf quälende Wochen lang ist Sandra von ihrem Mann und den beiden Kids getrennt. In dieser Zeit sehnt sie sich danach, wieder mit ihren Liebsten kuscheln zu können und Zeit mit ihnen zu verbringen. Dann kann die Familienmutter ihre Liebsten zwischen den Behandlungen zu Hause in die Arme schließen, bevor es in den nächsten Behandlungszyklus geht.

Doch in dieser schweren Zeit gibt es zumindest einen Lichtschimmer: Ihre Familie und ihre Freund:innen sind ein großer Rückhalt für Sandra. Sie geben ihr in dieser Zeit Kraft, um die Anstrengungen der Chemotherapien durchzustehen. Ihr gesamtes Umfeld macht sich für Sandra stark und will ihr dabei helfen, wieder gesund zu werden. Denn die junge Mutter hat noch viel vor: Unbedingt möchte sie ihre beiden Töchter aufwachsen sehen und sie auf ihrem Weg durchs Leben begleiten. Deshalb kämpft sie um ihr Leben und hat den ersten Zyklus der Chemotherapie gut überstanden. Doch Sandra kann die Leukämie nicht alleine besiegen. Sie ist dazu auch auf fremde Hilfe angewiesen und braucht unbedingt eine Stammzellspende, um wieder gesund zu werden. Daher haben die Familie und Freund:innen gemeinsam mit der DKMS eine Online-Registrierungsaktion auf die Beine gestellt. Ihr Appell an alle Menschen da draußen ist klar: „Sandra ist eine so tolle Mutter, Ehefrau und Freundin. Wir wollen sie nicht verlieren. Wir bitten dich von Herzen: Lass dich registrieren. Denn nur wer registriert ist, kann als Lebensretter gefunden werden und für Sandra und andere zum Helden werden!“





Deswegen ist euer Einsatz gefragt! Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Sandra und anderen Patient:innen helfen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/sandra ein Registrierungsset nach Hause bestellen. Die Registrierung ist kostenlos, einfach und schnell und ermöglicht es, sich als potenzielle:r Stammzellspender:in bei der DKMS registrieren zu lassen.