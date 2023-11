Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche

Es geht um einen großen Schatz! Aber damit ist nicht nur die von Joko & Klaas versteckte Million gemeint, sondern auch der „Schatz des Lebens“, den du als Stammzellspender:in Menschen mit Blutkrebs schenken kannst. Damit die Schatzsuche erfolgreich wird, ist jetzt dein Handeln gefragt: Werde Stammzellspender:in und unterstütze unsere Mission über Social Media, damit so viele Menschen wie möglich davon mitbekommen. Das Ziel: Mehr als 10.000 Registrierungen in 72 Stunden und ganz viel Lärm in den sozialen Netzwerken!

Wie wirklich JEDER Mensch mitmachen kann und alles zur Aktion, erklären euch Joko und Klaas im Video:

Die Botschaft lautet: Alle können mitmachen und mithelfen, denn nur gemeinsam sind wir stark

Deshalb gibt es mehrere Möglichkeiten zur Teilnahme:

1. Lass dich registrieren!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Jede und jeder einzelne zählt, also bestelle hier dein Registrierungsset direkt zu dir nach Hause. Wichtig:

Deine Registrierung ist freiwillig Eine Registrierung bei uns ist, ebenso wie eine eventuelle Stammzellspende, immer freiwillig. Wir freuen uns, wenn ihr euch aufgrund dieser Aktion bewusst zu einer Registrierung entschließt und euch mit unserem lebenswichtigen Thema auseinandersetzt.

Sende dein Registrierungsset zurück Bitte beachtet: Nur zurückgesendete Registrierungssets und ernstgemeinte Registrierungen helfen der Aktion und damit Patientinnen und Patienten, die dringend auf eine Stammzellspende angewiesen sind.

2. Spread the word: Mach Lärm und trag die Botschaft weiter

Du bist schon registriert oder kannst es aus verschiedenen Gründen nicht? Trotzdem bist du ein wichtiger Teil der Aktion und kannst dabei sein! Mach Lärm für die DKMS. Beteilige dich auf Social Media – teile, like und kommentiere unsere Beiträge. Sprich im Familien-, Freundes- und Kollegenkreis über die Aktion. Damit sorgen wir alle dafür, dass so viele Menschen wie möglich von unserer Mission erfahren.

3. Setz dich nachhaltig ein

Es gibt viele Möglichkeiten uns auch langfristig zu unterstützen und dadurch zu helfen, mehr zweite Lebenschancen zu geben. Eine Übersicht gibt es hier!

Häufig gestellte Fragen Wer darf sich als potenzielle:r Spender:in registrieren? Grundsätzlich kann sich jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren als potenzieller Stammzellspender registrieren. 17-Jährige dürfen zwar noch keine Stammzellen spenden, werden aber ab dem 18. Geburtstag automatisch in unserer Datei aktiviert und bei der Suche nach Spendern berücksichtigt. Falls du bereits bei uns oder in einer anderen Datei erfasst bist, ist eine erneute Aufnahme nicht erforderlich. Solltest du unter einer chronischen oder einer anderen schweren Erkrankung leiden oder gelitten haben oder regelmäßig Medikamente einnehmen, halte bitte unter medizinische-spenderanfragen@dkms.de Rücksprache mit der DKMS. Registriere dich bitte NICHT, wenn du AKTUELL von einem der folgenden Kriterien betroffen bist: Starkes Übergewicht, d. h. Body-Mass-Index (BMI) >40 (BMI = Gewicht / Körpergröße zum Quadrat)

Schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung

Schwere Lungenerkrankung

Schwere Nierenerkrankung

Schwere neurologische oder psychische Erkrankung

Schwere Stoffwechselstörung

Tropenkrankheiten und schwere chronische Infektionskrankheiten

Infektion mit HIV, Hepatitis B oder C, Syphilis

Systemische Autoimmunerkrankung oder andere schwere chronische Erkrankung (z.B. Diabetes, Rheuma)

Krebserkrankung (auch ausgeheilte in der Vorgeschichte)

Schwere Krankheiten des Bluts oder des Immunsystems

Suchterkrankungen (Alkohol, Drogen, Medikamente)

Die Registrierung ist ohne Rücksprache möglich, wenn die folgenden Kriterien auf dich zutreffen: Vergrößerte Schilddrüse/Unterfunktion der Schilddrüse/Hashimoto-Thyreoiditis (stabil und beschwerdefrei; auch mit Einnahme von Schilddrüsenhormonen oder Jodid; kein Morbus Basedow)

Bluthochdruck (stabil und gut eingestellt)

Heuschnupfen, leichtes Asthma (ohne Anfälle), Nahrungsmittelallergie

Unipolare Depressionen (ohne Einschränkungen im Alltag)

Eisenmangelanämie (gut mit Eisentabletten behandelbar)

Basaliome und Gebärmutterhalskrebs in situ (nach vollständiger Entfernung)

Die Registrierung als Stammzellspender bei der DKMS ist ausschließlich für Personen mit festem Wohnsitz in Deutschland möglich. Potenzielle Spender mit Wohnsitz im Ausland können sich bei ihren jeweiligen nationalen Stammzellspenderregistern registrieren und stehen damit dem weltweiten Suchlauf zur Verfügung. Eine Liste der nationalen Register findest du unter: https://share.wmda.info/display/WMDAREG/Database# Ich bin bereits bei der DKMS oder einer anderen Datei registriert – soll ich mich erneut registrieren? Eine doppelte Registrierung ist unnötig, da die Daten aller potenziellen Stammzellspender:innen aus allen deutschen Dateien beim Zentralen Knochenmarkspenderregister (ZKRD) in Ulm gesammelt werden. Deine Spenderdaten stehen bereits in pseudonymisierter Form für den weltweiten Spendersuchlauf für alle suchenden Patienten:innen zur Verfügung und bleiben bis zu deinem 61. Geburtstag gespeichert. Eine zweite Eintragung in eine Datei würde nur zu unnötigen Kosten führen. Ich wohne nicht in Deutschland – wo kann ich mich zur Registrierung informieren? Wir können leider nur Spender:innen in unsere Datei aufnehmen, die ihren festen Wohnsitz in Deutschland haben. Dies dient der besseren Betreuung der Spender:innen, der Einhaltung der nationalen Standards und der Zusammenarbeit zwischen den Spenderdateien und Registern der verschiedenen Länder, die auf internationaler Ebene Ihre pseudonymisierten Daten zum Zwecke der Spendersuche untereinander austauschen. Wir sind neben Deutschland auch in Polen, Chile, UK, Indien, Südafrika und den USA vertreten. Solltest du eine Datei in einem anderen Land suchen, hilft folgende Internetseite weiter: https://share.wmda.info/display/WMDAREG/Database Egal, in welchem Land sich ein:e Spender:in aufnehmen lässt, die pseudonymisierten Daten stehen immer dem weltweiten Suchlauf zur Verfügung. Wie funktioniert die Registrierung? Über unser Online-Formular kannst du dir das Registrierungsset ganz bequem nach Hause schicken lassen. Mit den beigefügten Wattestäbchen nimmst du jeweils einen Abstrich deiner Wangenschleimhaut und schickst die Stäbchen samt unterschriebener Einwilligungserklärung an unser Labor zurück. Nach der Registrierung werten wir die relevanten Gewebemerkmale im Labor aus und stellen anschließend das Ergebnis der Probe pseudonymisiert für den weltweiten Spendersuchlauf zur Verfügung. Wie läuft eine Stammzellspende ab? Es gibt zwei verschiedene Methoden, Stammzellen zu spenden: die periphere Stammzellentnahme und die Knochenmarkentnahme. Die periphere Stammzellentnahme kommt derzeit mit circa 90 Prozent am häufigsten zum Einsatz. Bei dieser Methode werden die Stammzellen über ein spezielles Verfahren (Apherese) aus dem Blut gewonnen. Die Ärztin oder der Arzt legt dazu jeweils einen Zugang in beide Armvenen, ähnlich der Blutspende. Zuvor erhalten alle Spender:innen über fünf Tage hinweg ein Medikament mit dem Wachstumsfaktor G-CSF. Der hormonähnliche, körpereigene Stoff G-CSF sorgt für eine vermehrte Produktion von Stammzellen und deren Ausschwemmung in die Blutbahn. Die periphere Stammzellentnahme dauert normalerweise drei bis höchstens fünf Stunden. In der Regel können unsere Spender:innen die Entnahmeklinik noch am selben Tag verlassen. Nur sehr selten wird ein zweiter ambulanter Entnahmetag notwendig. Die Knochenmarkentnahme kommt bei etwa 10 Prozent der Stammzellspenden zum Einsatz. Bei der Knochenmarkentnahme wird den Spender:innen in einer zertifizierten Entnahmeklinik unter Vollnarkose circa ein Liter Knochenmark-Blut-Gemisch aus dem Beckenkamm entnommen. Das sind etwa fünf Prozent des Gesamtknochenmarks. Das Knochenmark regeneriert sich innerhalb weniger Wochen. Im Anschluss an die Knochenmarkentnahme ist es möglich, dass für wenige Tage ein lokaler Wundschmerz auftritt, ähnlich dem bei einer Prellung. Zur Knochenmarkentnahme bleiben unsere Spender:innen normalerweise für ein bis zwei Nächte im Krankenhaus. Anschließend raten unsere Ärzt:innen dazu, sich nach Rücksprache mit der Entnahmeklinik noch einige wenige Tage zu Hause zu erholen. Das gesundheitliche Risiko der Knochenmarkentnahme ist gering. Es beschränkt sich im Wesentlichen auf das allgemeine Risiko, das mit jeder Operation unter Vollnarkose einhergeht. Um vermeidbare Risiken auszuschließen, hat für uns die sorgfältige medizinische Voruntersuchung unserer Spenderinnen und Spender höchste Priorität.

Die Suche nach dem Schatz des Lebens – das steckt dahinter

Seit Tagen halten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Zuschauer:innen von „Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche“ auf ProSieben mit einem Gewinnspiel in Form einer spannenden Schatzsuche in Atem. Der Preis von einer Million Euro wird von CosmosDirekt als Sponsor zur Verfügung gestellt. Doch es geht nicht einfach nur um einen Geldgewinn: Joko und Klaas wollen gemeinsam mit uns allen etwas bewegen – und zwar in rekordverdächtigem Ausmaß!

Deshalb machen sie auf unsere lebensrettende Arbeit aufmerksam und du bist ein Teil dieser Bewegung. Nur wenn wir so viele Menschen wie möglich erreichen, kann der Schatz gefunden werden. Das gilt für fleißige Schatzsuchende ebenso wie für Blutkrebsbetroffene auf der ganzen Welt.