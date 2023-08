Tamino will gesund werden

Tamino ist 18 Jahre alt und hat eigentlich Fußallspielen, seine Ausbildung oder Snowboard fahren im Kopf. Jetzt muss er sich aber erst mal einer ganz anderen Sache stellen: Er braucht eine Stammzellspende, denn er ist schwer an Leukämie erkrankt. Gemeinsam mit seiner Familie und Freunden ruft er alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 auf: „Traut euch und lasst euch registrieren. Vielleicht könnt ihr Leben retten!“

Alles fing mit einer Erkältung an und dann erhält Tamino im März die Diagnose Akute Lymphatische Leukämie, Blutkrebs! Der 18-Jährige hat vor kurzem die Schule abgeschlossen und eine Ausbildung begonnen. In seiner Freizeit spielt er Fußball beim Spremberger SV, hört gern Linkin Park und im Winter fährt er Snowboard. Wäre er fit, würde man ihn an Wochenenden auch auf der Tribüne im Stadion oder der Eisarena treffen, denn Tamino ist großer Fan von Energie Cottbus und den Lausitzer Füchsen… Aber der Blutkrebs hat Taminos Leben gründlich auf den Kopf gestellt.

Auch, wenn er die Diagnose mittlerweile angenommen und akzeptiert hat, ist Taminos größter Wunsch, dass seine Krankheit „wieder vorbei ist“. Während er Chemotherapien bekommt läuft der Suchlauf nach seinem genetischen Zwilling, einem Menschen, der möglichst übereinstimmende Gewebemerkmale hat und zur Stammzellspende bereit ist. Dieser unbekannte Mensch ist Taminos Chance auf Heilung und der Schlüssel zur Erfüllung seines Traums.

„Ich möchte gern wieder Fußball spielen können, mit Freunden vielleicht irgendwann die Welt bereisen und meine Ausbildung weitermachen. Aber vor allem möchte ich eins: diese Krankheit komplett und idealerweise ohne Komplikationen hinter mir lassen – ganz gesund werden!“, sagt Tamino.

Damit er diesem Wunsch ein Stück näherkommt, ist es wichtig, dass so viele gesunde Menschen zwischen 17 und 55 sich als Stammzellspender und Stammzellspenderinnen registrieren lassen. Das geht ganz einfach online unter www.dkms.de/teamtamino. Im Registrierungsformular beantwortet man kurz einige Fragen und schon ist ein Registrierungskit per Post auf dem Weg. Mit diesem lässt sich bequem von zuhause aus einen Wangenabstrich durchführen. Dann heißt es nur noch: die Einverständniserklärung ausfüllen und alles für die Typisierung ans Labor schicken. Schon ist man als potenzielle:r Lebensrette:in in der Datei der DKMS aufgenommen!