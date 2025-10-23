DKMS 🏡 Traumhausverlosung

Im vergangenen Jahr war die DKMS die erste Haupt-Charity-Partnerin der Traumhausverlosung – und das mit großem Erfolg. Dank der großartigen Unterstützung von über 1,23 Millionen Euro können wir gemeinsam mit der Soziallotterie rund 25.000 Registrierungen finanzieren. Ein großzügiges Zeichen der Solidarität mit Blutkrebspatient:innen und ein Meilenstein in unserer lebensrettenden Mission.

So groß war 2024 der Spendenerlös an die DKMS aus der Traumhausverlosung

Ein Traum auf Mallorca – und Hoffnung für Patient:innen weltweit

Jetzt freuen wir uns auf die nächste Runde: Auch in diesem Jahr sind wir Haupt-Charity-Partnerin der Traumhausverlosung!

Am 23. Oktober 2025 startet die Traumhausverlosung in die finale Runde des Jahres – ein Traumhaus auf der Trauminsel Mallorca wird verlost. Bis zum 1. Februar 2026 läuft die Aktion – und damit die Chance, sich nicht nur den Traum vom eigenen Haus auf Mallorca zu erfüllen, sondern gleichzeitig etwas unglaublich Wertvolles zu bewirken: Leben zu retten.

Mit jedem Loskauf unterstützt du unsere Arbeit. Dein Einsatz hilft uns, noch mehr potenzielle Stammzellspender:innen in die Datei aufzunehmen und Patient:innen weltweit eine zweite Chance auf Leben zu geben.

Dein Einsatz zählt doppelt: So einfach geht’s

Sichere dir deine Gewinnchance auf das Traumhaus auf Mallorca

Gutes tun: Mit jedem Los unterstützt du die DKMS im Kampf gegen Blutkrebs.

👉 Jetzt Lose sichern und Leben retten

So kannst du noch aktiv werden

Online Registrierungsset bestellen Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Jede und jeder einzelne zählt, also bestelle hier dein Registrierungsset direkt zu dir nach Hause. Wichtig: Vergiss nicht, dein Registrierungsset zurückzusenden. Spread the word und mach Lärm! Beteilige dich auf Social Media – teile, like und kommentiere unsere Beiträge. Sprich im Familien- & Freundeskreis über die Aktion - damit so viele Menschen wie möglich von unserer Mission erfahren. Setz dich nachhaltig ein Es gibt viele Möglichkeiten uns auch langfristig zu unterstützen und dadurch zu helfen, mehr zweite Lebenschancen zu geben.

Gemeinsam mehr bewegen: Die Chance auf ein Traumhaus – und die Chance auf Leben! Mach mit, erzähle Freund:innen und Familie von der Aktion und schenke doppelte Hoffnung. Bis dahin gilt: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Jetzt registrieren