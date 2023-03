Treffer für Felix dringend gesucht

Felix braucht dringend eine Stammzellspende. Der 7-Jährige aus Bopfingen leidet an einem sehr seltenen Gendefekt, dem Evans-Syndrom und ist, um wieder gesund zu werden, auf eine Stammzelltransplantation angewiesen. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht Lebensretter:in werden!

Felix ist wissbegierig, naturverbunden und tierlieb. Besonders Schafe mag er gern – die Herde in der Nachbarschaft besucht er oft mit seinem Opa und kann jedes einzelne Tier vom nächsten unterscheiden. Außerdem ist er stolzer großer Bruder von Marie und Sophie. Behutsam und geduldig zeigt er seinen Schwestern die Welt, in der sie alle gemeinsam noch so viel zu entdecken haben. Familie ist insgesamt ein wichtiger Faktor für Felix, denn zum Glück wächst er in unmittelbarer Nähe seiner Großfamilie auf, sodass er viel Zeit mit allen verbringen kann. Im gemeinsamen Garten treffen sie sich und eifern, einer Familientradition nach, jährlich um die Wette, wer die größte Sonnenblume züchten kann. Felix‘ Oma passt dabei als Schiedsrichterin auf.

Doch Felix‘ idyllische Kindheit ist seit letztem Jahr überschattet. Der Erstklässler erkrankt an einer äußerst seltenen Krankheit: Dem Evans-Syndrom. Alles fing Anfang 2021 mit schmerzhaften und störenden Bläschen im Mund und Schwellungen im Gesicht an. Irgendwann waren Felix‘ Blutwerte so katastrophal, dass er stationär aufgenommen werden musste. Wegen der vielen folgenden Krankenhausaufenthalte verpasste Felix sogar sein Abschlussfest in der Kita. Zum Glück wurde der tapfere Kämpfer wenigstens rechtzeitig zu seiner Einschulung aus dem Krankenhaus entlassen. Nach unzähligen Untersuchungen erhält die Familie im Januar dieses Jahres die schockierende Diagnose: Felix hat das Evans-Syndrom Faktor T. Diese seltene Form des Gendefekts ist nach aktuellem Kenntnisstand erst bei neun weiteren Menschen auf der Welt nachgewiesen worden. Schon bald steht fest, dass Felix nur durch eine Stammzellspende wieder gesund werden kann. Nun muss er warten, dass der für ihn lebenswichtige Treffer in der internationalen Datenbank gefunden wird – sein genetischer Zwilling.

Dabei zählt jede Registrierung – auch deine! Lass dich jetzt als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren und gib Felix damit Zuversicht und Hoffnung.

Du bist gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt? Dann kann deine Registrierung als Stammzellspender:in für Felix vielleicht die zweite Chance auf Leben bedeuten! In jedem Fall schenkt sie Hoffnung für alle Betroffenen auf der Welt. Lass dich jetzt registrieren.