Ich will leben

Nur drei von einer Million Kindern* bis zum vollendeten 17. Lebensjahr sind in Deutschland von einem Ewing-Sarkom betroffen, einem bösartigen, schnell wachsenden Knochentumor. Eins davon ist Simon, 13 Jahre alt. Einen Unterschenkel hat er bereits an den Krebs verloren. Nun bedroht er sein Leben.

Was Simon schon durchgemacht hat, sollte kein Kind erleben. Vor rund zwei Jahren erhielt er die Diagnose Ewing Sarkom, ein bösartiger Tumor des Kindes- und Jugendalters, der meist im Knochen auftritt und schnell Metastasen bildet. Entsprechend intensiv wird Simon behandelt. Er erhält viele Chemotherapien, und sogar sein rechter Unterschenkel muss amputiert werden. Die Maßnahmen zeigen zunächst Wirkung: Im November 2021, gut ein Jahr später, gilt er als krebsfrei. Doch nur neun Monate später ist der Krebs wieder da, es wurden Metastasen in der Lunge gefunden. Jetzt kann Simon nur durch eine Stammzellspende wieder gesund werden.

Wenn man Simon so sieht, wie er mit seiner Prothese umgeht, durch den Sand läuft, mit dem Familienhund Tyson spazieren geht, dann kann man ihn nur bewundern. Er lässt sich durch den Krebs nicht einschüchtern, hat seine Erkrankung angenommen. Was er nicht annehmen will ist die Vorstellung, seine Lebensträume nicht mehr verwirklichen zu können. Denn der frisch gebackene Teenager hat noch viel vor: Er möchte Zeit mit seiner Familie und seinen Freundinnen und Freunden verbringen, große und kleine Städte bereisen, den Sand an seinem Fuß spüren und viele weitere Sonnenunter- und -aufgänge sehen. Und er möchte das tun, was für alle Jugendlichen in seinem Alter ganz normal ist: die 7. Klasse absolvieren, seinen Hobbys Zeichnen, Fotografieren und Kochen nachgehen oder einfach nur abhängen und Horrorfilme gucken.

Normalität kann so wertvoll sein! Helft Simon, davon noch so viel wie möglich zu erleben. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Simon und anderen Patient:innen unterstützen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/simon ein Registrierungsset nach Hause bestellen.

*Quelle: https://www.gpoh.de/kinderkrebsinfo/content/erkrankungen/weitere_solide_tumoren/ewing_sarkom/pohpatinfoewingkurz20101215/index_ger.html